Потери Динамо, замена от Шевченко, победы Баварии и Барсы. Главные новости за 7 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 7 ноября

Днем в субботу стало известно, что в рамках тестирования игроков национальной сборной Украины коронавирус обнаружили у Владислава Супряги. УПЛ обратилась к "Шахтеру" и "Динамо" с просьбой еще раз протестировать игроков и впоследствии в СМИ появилась информация, что киевский клуб потерял еще и Шепелева с Ледневым. Напомним, что из-за COVID-19 за "Динамо" также не смогут сыграть вратари Бущан и Бойко, защитники Караваев и Миколенко, полузащитники Шапаренко, Дуелунд, Гармаш, Белуцэ и Цитаишвили.

К сборной Украины в матчах против Польши, Швейцарии и Германии присоединится Артем Кравец. Свой вызов 31-летний форвард отметил очередным забитым голом в чемпионате Турции. На этот раз его "Коньяспор" победил на выезде "Фенербахче". Сейчас на счету Кравца пять результативных ударов в шести матчах текущего первенства.

В рамках девятого тура УПЛ были сыграны три матча. Самый яркий выдали "Олимпик" и "Мариуполь". Бенито открыл счет на 36-й минуте, но еще до перерыва Сикан и Мишнев вывели азовцев вперед, реализовав два пенальти. Во втором тайме Танковский забил третий мяч для "Мариуполя". Однако "Олимпик" не сдался. Политыло на 79-й сократил отставание, а на 90 + 4-й Каргбо вырвал для дончан ничью. "Олимпик" - шестой, "Мариуполь" - восьмой.

Между "Олимпиком" и "Мариуполем" втиснулась "Александрия". Команда Владимира Шарана минимально переиграла "Львов" - решающим стал удар Третьякова с пенальти в середине второго тайма. "Десна" могла пропустить от "Миная" уже на шестой минуте, но Нуриев не реализовал пенальти. Впрочем, как и у Александрии судьбу встречи решил один гол - на 80-й забил Будковский. Черниговцы сравнялись с "Шахтером" по очкам, но горняки в воскресенье сыграют с "Динамо".

Четыре тура подряд каталонцы не могли победить в чемпионате. Были проблемы и в матче с "Бетисом". Первый тайм завершился со счетом 1:1, хотя Гризманн мог обеспечить блаугранас комфортное преимущество, если бы реализовал пенальти. На второй тайм вышел Лионель Месси и сделал разницу. Сначала он сделал гол для того же Гризманн, потом забил сам с пенальти и с игры. В конце концов, матч завершился со счетом 5:2. "Барселона" поднялась на восьмое место. "Атлетико" тем временем разгромил "Кадис" 4:0 и возглавил турнирную таблицу. За матрасников дублем отметился Жоау Фелиш, также вновь забил Луис Суарес.

В Германии все внимание было приковано к большому противостоянию "Боруссии" из Дортмунда и "Баварии". И матч оправдал свой статус. Ройс забил на 45-й, но на 45 + 4-й Алаба сделал счет 1:1. Сразу после перерыва Левандовски вывел мюнхенцев вперед, а затем Сане закрепил преимущество. Эрлинг Холанд сократил отставание, но вырвать хотя бы ничью "Боруссии" не удалось - 2:3. "Бавария" возглавила турнирную таблицу, Дортмунд идет третьим, отставая на три очка.

Оле-Гуннар Сульшер на фоне разговоров о своей скорой отставке переиграл недавнего лидера "Эвертон". Ириски забили первыми (Бернард), но в составе МЮ есть Бруну Фернандеш. Он дважды огорчил Пикфорда, а потом еще и ассистировал Кавани - 1:3 в пользу манкунианцев, которые теперь 14-е. "Челси" разгромил "Шеффилд" 4:1 и поднялся на третью строчку. Аналогичным образом завершился матч "Кристал Пэлас" с "Лидсом", лондонцы сейчас седьмые.