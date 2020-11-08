Великий футбол не вышел в эфир из-за вспышки Covid-19 на канале Футбол 1
Среди больных Вацко и Леоненко
Вспышка коронавируса на телеканале "Футбол 1" помешала выйти еженедельные программе "Великий футбол" в прямой эфир. Самой известной болезнью 2020 года кроме Александра Денисова (отмечалось ранее) заразились Виктор Вацко, Михаил Метревелли, Виктор Леоненко, Игорь Бурбас и Владимир Крамар. Об этом сообщил главный ведущий программы при видеообращение зрителей на канале.
Вчера Александр Денисов отмечал, что "Великий футбол" должен провести другой ведущий. Передача должна была начаться, как всегда, в 21:20, однако в эфире идут совсем другие программы.
Напомним, что Виктор Вацко вернулся в команду каналов "Футбол 1/2/3" после года паузы.
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