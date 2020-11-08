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Великий футбол не вышел в эфир из-за вспышки Covid-19 на канале Футбол 1

Общие новости
(2 голосов)

Среди больных Вацко и Леоненко

Великий футбол не вышел в эфир из-за вспышки Covid-19 на канале Футбол 1
Новина українською

Вспышка коронавируса на телеканале "Футбол 1" помешала выйти еженедельные программе "Великий футбол" в прямой эфир. Самой известной болезнью 2020 года кроме Александра Денисова (отмечалось ранее) заразились Виктор Вацко, Михаил Метревелли, Виктор Леоненко, Игорь Бурбас и Владимир Крамар. Об этом сообщил главный ведущий программы при видеообращение зрителей на канале.

Вчера Александр Денисов отмечал, что "Великий футбол" должен провести другой ведущий. Передача должна была начаться, как всегда, в 21:20, однако в эфире идут совсем другие программы.

Напомним, что Виктор Вацко вернулся в команду каналов "Футбол 1/2/3" после года паузы.

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В статье: Виктор Леоненко Александр Денисов Виктор Вацко великий футбол канал Футбол 1
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Комментарии (10)
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Pianist (Киев)
08.11.2020 в 22:42
Да просто 0-6 сложно было бы комментировать...
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+5
-2
Sneg SD (Умань)
08.11.2020 в 23:17
0:3 будут комментировать
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0
0
alex.belogubko (одесса)
08.11.2020 в 22:35
это Вацко принёс --засланый казачёк
Ответить
+2
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
08.11.2020 в 22:35
Хоть что-то хорошее в этой заразе есть
Ответить
+7
-5
aleks68
08.11.2020 в 23:25
и не говори баран?и 0:3 для дЫнамо и будулая как раз к месту.
Ответить
0
-4
ВиктАн
08.11.2020 в 22:26
Пусть и не возвращаются. Кому они нужны?
Ответить
+8
-5
aleks68
08.11.2020 в 23:27
а кому нужен ты со своими высерами?суркису или КАЛОмойскому?
Ответить
0
-4
Просто Квашин (Харьков)
08.11.2020 в 22:25
Я тоже никогда не смотрел "Великий Шахтер"....
Ответить
+9
-6
Юра с Амура (Дніпро)
08.11.2020 в 22:22
Блин... Не смотрел, не смотрел (ещё до того, как Воля отключила Футбол 1,2), а теперь опять смотреть не буду))
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+10
-6
Djibouti (Djibouti)
08.11.2020 в 22:16
Скорейшего выздоровления
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+9
-2


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