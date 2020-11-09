Разгром в Классическом, крупное поражение Реала, новый лидер АПЛ. Главные новости за 8 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 ноября

Как известно, "Динамо" имело большие кадровые проблемы из-за коронавируса и травмы. Впрочем, стартовый состав киевлян выглядел вполне боеспособным, другое дело, что в резерве на игру осталось только пять игроков. "Шахтер" забил в середине первого тайма после ошибки Нещерета на выходе - отличился Мораес. Перед перерывом Сидорчук грубо сыграл против Корниенко и оставил свою команду в меньшинстве, а во втором тайме рикошет от Маркоса Антонио и классный гол Алана Патрика позволили горнякам получить крупную победу. "Шахтер" сократил отставание от "Динамо" до одного очка.

Луганчане принимали "Ворсклу". Полтавчане в первом тайме выглядели активнее, но свое преимущество в голы воплотить не смогли и ближе к перерыву "Заря" начала серьезно беспокоить Ризныка. Во втором тайме уже луганчане были ближе к победе, но в итоге все завершилось ничьей 0:0. "Ворскла" - третья, но имеет равное количество очков с "Десной", "Заря" занимает девятое место. Еще в одном матче дня "Рух" и "Ингулец" сыграли в боевую ничью 2:2. Петровцы забили первыми, остались в меньшинстве, пропустили в начале второго тайма дважды, но сумели отыграться. Оба новичка до сих пор не имеют в своем активе побед.

В Бельгии в центральном (по именам) матче дня "Гент" принимал "Андерлехт". Брюссельцы забили первыми перед перерывом и вели в счете до 89-й минуты, пока Роман Яремчук не забил в ответ, замкнув подачу с фланга. Для украинского форварда это седьмой гол в чемпионате. Также отмечаем победу "Брюгге" над "Остенде" 1:3. Один из мячей был забит после результативного паса Эдуарда Соболя.

В центральном матче дня во всей Европе не удалось выявить победителя. Мохамед Салах забил уже на 13-й минуте с пенальти, Габриэль Жезуз выровнял положение на 31-й, "Сити" мог выйти вперед, но де Брюйне не реализовал пенальти. В конце концов, все так и завершилось - 1:1. "Ливерпуль" сравнял по очкам с "Тоттенхэмом", который благодаря голу Кейна обыграл "Вест Бромвич". А на первое место вышел "Лестер" - лисы минимально переиграли "Вулверхэмптон" (Варди с пенальти). Также отмечаем провал "Арсенала" в игре с "Астон Виллой" - 0:3.

В Испании неожиданным стал результат матча "Валенсия" - "Реал". Сливочные забили первыми (Бензема), но пропустили в ответ четыре. Один от своего же Рафаэля Варана, еще три - от Солера, и все три с пенальти. А "Реал" Сосьедад одержал свою пятую подряд победу в чемпионате - на этот раз над "Гранадой" 2:0. Сан-себастьянци вернулись на вершину, обойдя "Атлетико" и "Вильярреал", который в свою очередь справился с "Хетафе" 1:3.

В Италии было сыграно сразу два больших матча. "Лацио" принимал "Ювентус" и пропустил от Роналду уже на 15-й минуте. Команда Пирло вела в счете почти весь матч, но на последних секундах пропустила от Кайседо. "Аталанта" принимала "Интер". Мартинез открыл счет в начале второго тайма, а на 79-й Миранчук, который заменил Руслана Малиновского, забил в ответ. Потерял два очка и "Милан", хотя россонери вообще могли проиграть. Ибрагимович установил окончательный счет 2:2 в матче с "Вероной" на 90 + 3-й минуте, хотя перед этим Златан не реализовал пенальти.

Менхенгладбахская команда после разгрома "Шахтера" не смогла взять три очка в Бундеслиге. В первом тайме поединка с "Байером" команды обменялись дублями - за аптекарей забил Аларио, в составе жеребцов отличился Штиндль. А после перерыва "Байер" склонил чашу весов в свою пользу голами Бейли и Баумгартлингера. "Боруссия" забила еще раз, но гол Лазаро - без преувеличения - лучший во всем Футбольный уикенд. Видео удара скорпиона на 90 + 3-й смотрите здесь >>. "Боруссия" - седьмая, "Байер" - четвертый.