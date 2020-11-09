Успех Шахтера, гол Яремчука, мировая Пепа и Юргена. Главные новости за 8 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" не справилось с "Шахтером" на фоне проблем с кадрами и травмами, Яремчук спас драгоценный зачетный пункт для "Гента", но и это не все наши новости на сегодня. Клопп и Гвардиола не стали выяснять, кто сильнее на данный момент, а также обзор результатов остальных матчей дня в Испании, Италии и Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.