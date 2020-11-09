Вспомнил молодость. Топ-гол Алексея Белика бисиклетой в финале ветеранского турнира
Лучший и здесь
Бывший футболист, экс-нападающий сборной Украины и "Шахтера", а сегодня телеэксперт Алексей Белик, выступает в ветеранском футболе.
В финале чемпионата Украины +35 с пятью голами он стал лучшим бомбардиром турнира и получил приз лучшего игрока.
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