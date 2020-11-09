Кто съел Динамо? Алогичность Шахтера, Селезнев в Днепре-1. ТаТоТаке №189

Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Владимир Гарец шокированы тем, насколько беззубым получился матч "Динамо" и "Шахтера", ищут оправдания провалам "Зари" и объясняют изменения в "Днепре-1" при Йовичевиче.

Кроме этого в выпуске - кучка инсайдов о Селезневе и украинских тренерах, дикий хит-парад новичков УПЛ и неутешительная информация об одном из наиболее талантливых футболистов "Шахтера".