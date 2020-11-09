Кто съел Динамо? Алогичность Шахтера, Селезнев в Днепре-1. ТаТоТаке №189
Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Владимир Гарец шокированы тем, насколько беззубым получился матч "Динамо" и "Шахтера", ищут оправдания провалам "Зари" и объясняют изменения в "Днепре-1" при Йовичевиче.
Кроме этого в выпуске - кучка инсайдов о Селезневе и украинских тренерах, дикий хит-парад новичков УПЛ и неутешительная информация об одном из наиболее талантливых футболистов "Шахтера".
- Аномалия: Гарец – болельщик Днепр-1
- Конча-Заспа – рассадник коронавируса?
- Спайдермен оказался обычным человеком
- Сидорчук сломал и Корниенко, и игру
- Почему Динамо не нужны форварды
- Гарец советует Луческу играть в три центральных защитника
- Магия 14-й зоны
- Три причины, почему Каштру должен остаться
- Сенькив ставит на Срну
- Луческу наконец наехал на Шахтер в печати
- Заря – комок боли в украинском футболе
- Скрипник не гибок, так как ему ничего гнуть!
- Сенькив встревает в рискованное паре
- Так что же изменилось в Днепре-1?
- Йовичевич vs Селезнев: "испанский стыд"
- Украинский футбол нужно снимать на айфон
- Гареца покусал Поворознюк?
- Львов нашел тренера в ...собственном дубле
- Рух и Ингулец подхватили вирус серости
- Козловский снова присматривается к Кучуку?
- Сборная новичков-легионеров УПЛ
- «Жди меня» Максим Малышев
- Ставка от Гареца
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой
- Ибрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО
- Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...