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Кто съел Динамо? Алогичность Шахтера, Селезнев в Днепре-1. ТаТоТаке №189

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Кто съел Динамо? Алогичность Шахтера, Селезнев в Днепре-1. ТаТоТаке №189
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Андрей Сенькив и заместитель главного редактора Трибуны Владимир Гарец шокированы тем, насколько беззубым получился матч "Динамо" и "Шахтера", ищут оправдания провалам "Зари" и объясняют изменения в "Днепре-1" при Йовичевиче.

Кроме этого в выпуске - кучка инсайдов о Селезневе и украинских тренерах, дикий хит-парад новичков УПЛ и неутешительная информация об одном из наиболее талантливых футболистов "Шахтера".

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  • Конча-Заспа – рассадник коронавируса?
  • Спайдермен оказался обычным человеком
  • Сидорчук сломал и Корниенко, и игру
  • Почему Динамо не нужны форварды
  • Гарец советует Луческу играть в три центральных защитника
  • Магия 14-й зоны
  • Три причины, почему Каштру должен остаться
  • Сенькив ставит на Срну
  • Луческу наконец наехал на Шахтер в печати
  • Заря – комок боли в украинском футболе
  • Скрипник не гибок, так как ему ничего гнуть!
  • Сенькив встревает в рискованное паре
  • Так что же изменилось в Днепре-1?
  • Йовичевич vs Селезнев: "испанский стыд"
  • Украинский футбол нужно снимать на айфон
  • Гареца покусал Поворознюк?
  • Львов нашел тренера в ...собственном дубле
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  • «Жди меня» Максим Малышев
  • Ставка от Гареца

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Классическое дерби Артем Селезнев Динамо - Шахтёр Владимир Гарець
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Источник:
ТаТоТаке

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