Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану

В связи с тем, что один из трех ранее вызванных в национальную команду вратарей, Георгий Бущан, инфицирован коронавирусом, и ситуация с заболеваниями в целом остается острой, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дополнительно пригласить в состав сине-желтых еще двух голкиперов - Юрия Панькова из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы".

Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.

Панькив и Ризнык уже прибыли в расположение сборной в столичной гостинице "Опера". Вместе с другими партнерами по национальной команде они примут участие в сегодняшнем вечернем тренировке на НТК им. В. Банникова, которое начнется в 17.00.