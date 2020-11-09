Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану
Бущан не сможет помочь нашей команде
В связи с тем, что один из трех ранее вызванных в национальную команду вратарей, Георгий Бущан, инфицирован коронавирусом, и ситуация с заболеваниями в целом остается острой, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дополнительно пригласить в состав сине-желтых еще двух голкиперов - Юрия Панькова из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы".
Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.
Панькив и Ризнык уже прибыли в расположение сборной в столичной гостинице "Опера". Вместе с другими партнерами по национальной команде они примут участие в сегодняшнем вечернем тренировке на НТК им. В. Банникова, которое начнется в 17.00.
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский заинтересовал Интер
- Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок
- Ибрагимович нанес 14 ударов за матч и спас Милан от поражения на последних секундах. ВИДЕО
- Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО