  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану
В тренде

Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану

Общие новости
(1 голосов)

Бущан не сможет помочь нашей команде

Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану
Новина українською

В связи с тем, что один из трех ранее вызванных в национальную команду вратарей, Георгий Бущан, инфицирован коронавирусом, и ситуация с заболеваниями в целом остается острой, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дополнительно пригласить в состав сине-желтых еще двух голкиперов - Юрия Панькова из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы".

Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.

Панькив и Ризнык уже прибыли в расположение сборной в столичной гостинице "Опера". Вместе с другими партнерами по национальной команде они примут участие в сегодняшнем вечернем тренировке на НТК им. В. Банникова, которое начнется в 17.00.

Читайте такжеШевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Панькив Национальная сборная Украины Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дедушка (Сумы)
09.11.2020 в 16:44
Шевченко из Зари ну точно не хуже Панькива.
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 16:30
Пора побачити Луніна і що він вартує, але Шевченко засцить і поставить Пятова.
Ответить
+1
-2
dmitroj88
09.11.2020 в 16:48
Так Шева же колишній динамовиць, а сцикливість у них в крові. І не одна Європа це не виправить...
Ответить
+1
0
Lion Killer (Львів)
09.11.2020 в 16:13
Цікаво було б побачити Різника хоча б в одному матчі. Дуже здорово виглядає ворсклянин :)
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
09.11.2020 в 16:04
Хотелось бы увидеть Ризныка в товарняке.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...