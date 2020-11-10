Коррективы в сборной Украины, потеря Шахтера, интерес к Малиновскому. Главные новости от 9 ноября

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 9 ноября

Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины Панькива и Ризныка

Главный тренер сборной Украины принял решение дополнительно пригласить в состав сине-желтых еще двух голкиперов - Юрия Панькива из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы". Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.

Попов и Кравец не помогут сборной Украины в ближайших матчах

Очередной сбор национальной команды Украины начался со сдачи игроками ПЦР-тестов. Все тесты игроков дали отрицательные результаты, кроме одного – COVID-19 был обнаружен у защитника "Динамо" Дениса Попова. Также не поможет команде и форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец, который в недавнем матче чемпионата Турции с "Фенербахче" (2:0) получил травму. Также в понедельник вечером команда Шевченко провела тренировку.

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Молодежная сборная Украины существенно обновила заявку

Синхронно с национальной командой свой сбор начала и молодежка. Подопечные Ротаня проведут два заключительных поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21). Сине-желтые сыграют против Мальты (13 ноября на острове в городе Та-Кали) и Северной Ирландии (17 ноября в Коваливке). В окончательный список Руслана Ротаня вошли 23 исполнителя.

У Чигринского также подтвердили COVID-19

В афинском АЕКе после возвращения из Украины и матча с "Зарей" (4:1), обнаружено еще четыре случая заражения коронавирусом. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали украинец Евгений Шахов, а также Петрос Манталос, Эфстратиос Сварнас и Нассим Хнид. 9 ноября вирус выявлен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа. Также заболели и три члена технического персонала клуба.

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Малиновский может переехать из Бергамо в Милан

"Интеру" интересен полузащитник сборной Украины. В частности сообщается, что "неррадзури" хотят оформить переход Малиновского уже этой зимой. "Интер" требует маневренности в атаке, скауты и тренерский штаб команды поражены умением Руслана выполнять стандарты. Трансферная стоимость украинца оценивается в 21 млн евро.

Виктор Корниенко будет восстанавливаться до конца 2020 года

Защитник "горняков" получил травму в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0) после фола капитана киевлян Сергея Сидорчука. У игрока диагностирован разрыв латеральных связок голеностопа. Восстановление от этой травмы займет от 4 до 6 недель. Таким образом, футболист точно не едет в расположение национальной сборной Украины, куда ранее получил дебютный вызов.