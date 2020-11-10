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Правки Шевченко, травма Корниенко и переход Малиновского? Главные новости за 9 ноября. Аудио

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Правки Шевченко, травма Корниенко и переход Малиновского? Главные новости за 9 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеКоррективы в сборной Украины, потеря Шахтера, интерес к Малиновскому. Главные новости от 9 ноября

Квартет вратарей в стане "сине-желтых" и COVID-19 у двух футболистов национальной команды, но и это не все наши новости на сегодня. Детали травмы игрока "Шахтера", расписание молодежки, вспышка коронавируса в ФК "АЕК" после матча с "Зарей", а также интерес миланского "Интера" к Руслану Малиновскому. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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