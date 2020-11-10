На Арене Львов планируют разместить мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом
В случае, если стационарные медучреждения на Львовщине будут заполнены
"Арена Львов" может быть использована для развертывания мобильного госпиталя, если все койки в медучреждениях Львовской области будут заполнены больными коронавирусом. Об этом сообщили в Львовской ОГА.
"Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену Львов", — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
Отмечается, что на сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом в Львовской области составляет 64,7%.
За все время пандемии на Львовщине подтверждены 34304 случая инфицирования коронавирусам, из них 995 - летальные.
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