На Арене Львов планируют разместить мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом

"Арена Львов" может быть использована для развертывания мобильного госпиталя, если все койки в медучреждениях Львовской области будут заполнены больными коронавирусом. Об этом сообщили в Львовской ОГА.

"Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену Львов", — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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Отмечается, что на сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом в Львовской области составляет 64,7%.

За все время пандемии на Львовщине подтверждены 34304 случая инфицирования коронавирусам, из них 995 - летальные.