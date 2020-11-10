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На Арене Львов планируют разместить мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом

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В случае, если стационарные медучреждения на Львовщине будут заполнены

На Арене Львов планируют разместить мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом
Новина українською

"Арена Львов" может быть использована для развертывания мобильного госпиталя, если все койки в медучреждениях Львовской области будут заполнены больными коронавирусом. Об этом сообщили в Львовской ОГА.

"Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену Львов", — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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Отмечается, что на сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом в Львовской области составляет 64,7%.

За все время пандемии на Львовщине подтверждены 34304 случая инфицирования коронавирусам, из них 995 - летальные.

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В статье: Арена Львов коронавирус
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Источник:
Укринформ

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