Отдых для Левандовского, переезд Карпат и Ярмоленко? Главные новости за 10 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Подготовка сборной Украины и ее соперника к спаррингу, результаты матчей Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес турецкого гранда к украинскому легионеру "Вест Хэм Юнайтед", перенос офиса "Карпат" со стадиона в здание посреди парка Высокий Замок во Львове. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.