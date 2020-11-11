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Отдых для Левандовского, переезд Карпат и Ярмоленко? Главные новости за 10 ноября. Аудио

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Отдых для Левандовского, переезд Карпат и Ярмоленко? Главные новости за 10 ноября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЛевандовский не сыграет с Украиной, Ярмоленко интересен Фенербахче. Главные новости за 10 ноября

Подготовка сборной Украины и ее соперника к спаррингу, результаты матчей Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес турецкого гранда к украинскому легионеру "Вест Хэм Юнайтед", перенос офиса "Карпат" со стадиона в здание посреди парка Высокий Замок во Львове. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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