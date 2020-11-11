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Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций

Общие новости
(4 голосов)

Конечно, пока не топовый, но уже много

Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
Новина українською

На матче второй группы дивизиона D Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар, который состоится в Серравалле 14 ноября (16:00), будет работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях ему будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

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В статье: Лига Наций Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая Александра Ардашева
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(4 голосов)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
11.11.2020 в 15:21
Мужикам и такие матчи не достаются... Катюха - топ !!
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+1
0
Bush_Dima (Чернігів)
11.11.2020 в 15:18
Причому, історичне призначення! Ніколи ще матчі національних збірних не обслуговувала повністю жіноча бригада арбітрів
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+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
11.11.2020 в 15:03
"На линиях ему будут помогать... " Кому ЕМУ?
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+3
0
Alex.696 (Немирів)
11.11.2020 в 15:02
Сан-Маріно - Гібралтар! Гранди світового футболу)))
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+2
-2
Ten0N (Leopolis)
11.11.2020 в 15:27
Нашим арбітрам "мужикам" і такого не дають.
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.11.2020 в 14:28
Отсудят нормально если не будет ВАР. А если будет ВАР то хана опозорятся на всю Европу
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+3
-4
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ПетроФ (Луцьк)
11.11.2020 в 14:35
саме ВАР дозволяє Монзуль бути на висоті. вона не боїться міняти свої рішення, на відміну від "мужиків"!.
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+3
-3


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