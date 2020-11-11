Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций

На матче второй группы дивизиона D Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар, который состоится в Серравалле 14 ноября (16:00), будет работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях ему будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.