Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
Конечно, пока не топовый, но уже много
На матче второй группы дивизиона D Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар, который состоится в Серравалле 14 ноября (16:00), будет работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль.
На линиях ему будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
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Источник:УАФ
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