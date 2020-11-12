Поражение Украины, тесты динамовцев, назначение Монзуль. Главные новости за 11 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 11 ноября

Матч мог сложиться совсем иначе, если бы уже на 12-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти. Однако Андрей попал в штангу. Под конец первого тайма ошибка Андрея Лунина привела к первому взятию ворот Пентеком, а на 63-й минуте Модер воспользовался неубедительными действиями украинской защиты при стандарте - 2:0 в пользу Польши. Следующий матч Украина сыграет с Германией 14-го ноября.

Соперники сборной Украины по группе Лиги Наций тоже проводили товарищеские матчи. Германия принимала Чехию и победила благодаря единственному голу Вальдшмидта. Швейцария забила первой в ворота Бельгии - отличился Мехмеди. Но дубль Батшуайи во втором тайме заставил команду Петковича капитулировать - 2:1. Испания тем временем сыграла вничью с Нидерландами - на гол Каналеса ответил Ван де Бек.

Главная сенсация дня произошла в Париже, где игроки сборной Финляндии Форрс и Валакари шокировали чемпионов мира. Команда Дешама уступила 0:2. Вице-чемпионы мира - хорваты - сыграла в боевую ничью с Турцией - 3:3. Италия легко справилась с Эстонией - 4:0. Дания была сильнее Швеции - 2:0, а Португалия отгрузила семь мячей Андорре, забил и Роналду, который вышел на замену во втором тайме. Также отмечаем победу Австрии, с которой Украина сыграет на Евро, над Люксембургом - 0:3.

Ряд игроков Динамо сдали отрицательные тесты на COVID-19

Футболисты киевского клуба, которые не задействованы в матчах сборных, прошли очередное плановое тестирование на коронавирус и сразу восемь из тех, кто был инфицированным, получили отрицательные результат. Болезни избавились Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд. В то же время вирус обнаружили у голкипера Руслана Нещерета, когда он прибыл в ряды молодежной сборной. Также напомним, что в последний момент выпал Денис Попов.

Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги Наций

Впервые в истории турнира на поединке будет работать женская бригада. Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассудит матч четвертого дивизиона между сборными Сан-Марино и Гибралтара. Помогать ей будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк. Матч состоится 14-го ноября.

Несмотря на карантин выходного дня, который начнет действовать с 14 ноября, матчи чемпионата Украины в трех дивизионах продолжаться. Более того, Кабмин разрешил проведение поединков в городах красной зоны, где сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. УАФ и ПФЛ в свою очередь обязались строго соблюдать все меры безопасности и требованиям Минздрава.

В третьем по рангу дивизионе состоялись два матча. "Кривбасс" принимал мариупольский "Яруд" и победил 5:1. Это позволило криворожанам подняться на вторую строчку в группе Б, впрочем, отставание от лидера - "Металла" - более чем достаточное - 11 очков. В группе А "Диназ" одолел "Чернигов" 2:1 и поднялся на третье место. Команда из киевской области только один балл уступает лидерам - "Карпатам" из Галича и "Дунаевцам".