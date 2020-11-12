Украина поздравляет поляков, игроки Динамо сдают тесты. Главные новости за 11 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украина проигрывает полякам в спарринге, а также другие результаты среды, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты тестов футболистов киевского "Динамо", карантин выходного дня и матчи чемпионата Украины, назначение Екатерины Монзуль на Лигу наций и поединки Второй лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.