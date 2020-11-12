Польша – Украина, Лунин пересидел на банке, Срна – главный в Шахтере | ТаТоТаке №190

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают поражение Украины от Польши: катастрофа Лунина, инновации и ограничения Шевченко, отсутствие Буяльского, дикая несправедливость.

Кроме того в выпуске – потенциальная работа Срны главным тренером в "Шахтере", дружба "Динамо" и "Мариуполя" и новичок сборной из АПЛ, игра Зинченко и Цыганкова, прессинг Украины и многое другое.