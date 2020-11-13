Соперник сборной Украины, все участники Евро-2020. Главные новости за 12 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 ноября

Вчера определился последний соперник сборной Украины на Евро-2020. В группу С, в которую помимо команды Шевченко ранее были определены Нидерланды и Австрия, попала команда Северной Македонии. Балканская сборная впервые в своей истории вышла на Евро благодаря голу 37-летнего Горана Пандева в финале плей-офф с Грузией. Украина сыграет с Северной Македонией во втором туре. Матч состоится 17 июня в Бухаресте.

Помимо Северной Македонии, вчера путевки на чемпионат Европы себе добыли сборные Шотландии, Словакии и Венгрии. Шотландия переиграла в серии пенальти Сербию, Словакии понадобился овертайм, чтобы справиться с Северной Ирландией, а Венгрия драматично переиграла на последних минутах основного времени команду Исландии.

Полузащитник “Боруссии” Менхенгладбах Йонас Хофманн пропустит несколько недель из-за травмы колена, полученной в расположении сборной и таким образом не сыграет против “Шахтера” в ближайшем матче Лиги чемпионов. Есть потери у соперника “Динамо” – на месяц вылетел центрбек “Ювентуса” Джорджо Кьеллини. Проблемы в “Ливерпуле”. Центрбек “красных” Джо Гомес пропустит большую часть сезона 2020/21 после операции на колене.

Месси был лишен гола за сборную в матче Аргентины с Парагваем

Сборная Аргентины впервые потеряла очки в отборе к ЧМ-2022. Сегодня ночью “альбиселесте” не смогли обыграть Парагвай на легендарной “Бомбонере”. Гости вышли вперед после реализованного пенальти Ромеро, Аргентина отыгралась еще до перерыва – Николас Гонсалес забил после углового Ло Чельсо. Центральный эпизод в матче произошел на 59-й минуте. Лионель Месси забил гол и вывел Аргентину вперед, но бразильский рефери, прибегнув к помощи VAR, отменил взятие ворот из-за фола в начальной фазе атаки. В итоге – 1:1.

Сборная Англии без проблем расправилась с Ирландией в товарищеском матче на “Уэмбли” (3:0). Голы за “трех львов” забивали Магуайр, Санчо и Калверт-Льюин. Стоит отметить дебют за Англию хавбека дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингема. В свои 17 лет и 136 дней он стал третьим самым молодым дебютантом национальной сборной.