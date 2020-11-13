Четвертый соперник Украины на ЕВРО и отмена гола Месси. Главные новости за 12 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Северная Македония, Шотландия, Словакия и Венгрия выходят на ЕВРО-2020, но и это не все наши новости на сегодня. Травмы соперников "Динамо" и "Шахтера" по Лиге чемпионов, отмена гола Лионеля Месси в поединке отбора на ЧМ-2022 с Парагваем, а также легкая прогулка англичан на "Уэмбли". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.