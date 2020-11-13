Луческу: Теоретически я мог бы прийти в сборную Румынии
На два-три матча...
Наставник киевского "Динамо"
- Давайте сразу договоримся, что сейчас мы с вами говорим только о гипотетическом предположении. Мирел Рэдой очень хороший тренер, и мне нравится, как он работает со сборной. Несмотря на то, что у него сейчас непростой момент, в первую очередь из-за того, что команде в не хватает классных игроков. Именно это не дало Румынии пройти в финальный турнир Евро-2020.
Еще раз скажу: в последнее время у меня не было никаких контактов с федерацией. Теоретически я мог бы прийти в сборную на 2-3 матча, просто для того, чтобы подстегнуть ребят, которым нужна уверенность и совет опытного человека. Скажу, что я всегда душой рядом со сборной, - цитирует Луческу в телефонном интервью Digi Sport.
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