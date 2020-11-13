Луческу: Теоретически я мог бы прийти в сборную Румынии

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу , общаясь с румынскими журналистами, допустил возможность работы в сборной Румынии.

- Давайте сразу договоримся, что сейчас мы с вами говорим только о гипотетическом предположении. Мирел Рэдой очень хороший тренер, и мне нравится, как он работает со сборной. Несмотря на то, что у него сейчас непростой момент, в первую очередь из-за того, что команде в не хватает классных игроков. Именно это не дало Румынии пройти в финальный турнир Евро-2020.

Еще раз скажу: в последнее время у меня не было никаких контактов с федерацией. Теоретически я мог бы прийти в сборную на 2-3 матча, просто для того, чтобы подстегнуть ребят, которым нужна уверенность и совет опытного человека. Скажу, что я всегда душой рядом со сборной, - цитирует Луческу в телефонном интервью Digi Sport.