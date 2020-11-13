Матчи олимпийской сборной Бразилии покажет Shakhtar TV
Два матча, которые состоятся в Каире
Shakhtar TV покажет в прямом эфире два матча олимпийской сборной Бразилии.
В ряды олимпийской сборной Бразилии вызваны четыре футболиста
"Селесао" U23 отправились в Египет в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио летом 2021 года.
Подопечные Андре Жардина проведут в Каире два матча – 14 ноября с Южной Кореей (15:00) и 17 ноября с Египтом (21:00).
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Источник:Официальный сайт Шахтера
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Юра с Амура (Дніпро)
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