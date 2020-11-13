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Матчи олимпийской сборной Бразилии покажет Shakhtar TV

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(1 голосов)

Два матча, которые состоятся в Каире

Матчи олимпийской сборной Бразилии покажет Shakhtar TV
Новина українською

Shakhtar TV покажет в прямом эфире два матча олимпийской сборной Бразилии.

В ряды олимпийской сборной Бразилии вызваны четыре футболиста "Шахтера": защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете.

"Селесао" U23 отправились в Египет в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио летом 2021 года.

Подопечные Андре Жардина проведут в Каире два матча – 14 ноября с Южной Кореей (15:00) и 17 ноября с Египтом (21:00).

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В статье: Бразилия (U-23) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Юра с Амура (Дніпро)
13.11.2020 в 15:23
О, хорошо, что дали анонс. А то вряд-ли кто смотрит это КротТВ (кроме донецких). Что там смотреть? Пришептывания и присвистывания Шарафутдинова на матчах 10-ти летней давности в разрешении 3+4?
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