Матчи олимпийской сборной Бразилии покажет Shakhtar TV

Shakhtar TV покажет в прямом эфире два матча олимпийской сборной Бразилии.

В ряды олимпийской сборной Бразилии вызваны четыре футболиста "Шахтера" : защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете.

"Селесао" U23 отправились в Египет в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио летом 2021 года.

Подопечные Андре Жардина проведут в Каире два матча – 14 ноября с Южной Кореей (15:00) и 17 ноября с Египтом (21:00).