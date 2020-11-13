Журналист Профутбола: Сейчас боевики 90-х собирают больше зрителей, чем большинство матчей УПЛ

Журналист "Профутбола" Владимир Зверов рассказал, почему программа перестала выходить на канале 2+2.

- "Профутбол" закрыли с формулировкой "за экономической ситуации в стране", потому что программа не имела "позитивного финансового сальдо". Разве третьесортные фильмы типа "Конан-Варвар" или "ментовские сериалы" показывали лучшие цифры, чем "Профутбол"?

- Ох, тот легендарный "Конан-варвар" уже мемом стал. Мы сами не в восторге от истории с тем фильмом, но что уже поделаешь. Для кого-то те фильмы третьесортные, для кого-то второсортные, а кто-то их смотрит каждый день. Менеджеры каналов ориентируются на рейтинг телевизионных продуктов, потому что на это ориентируются рекламодатели. Для футбольного болельщика сегодняшние рейтинги будут неприятными и даже странными. На самом деле фильм с условным Джеки Чаном или Брюсом Уиллисом смотрят в полтора-два раза больше зрителей, чем большинство матчей УПЛ.

Что касается положительного финансового сальдо. Большинство фильмов были куплены в 1990-х и 2000-х годах навечно или на долгосрочные контракты. Тогда фильм был новый, на них потратили средства. Но сегодня эти фильмы в архиве, они бесплатные, правообладателю дополнительные средства платить не надо. И иметь рейтинг за бесплатный пока фильм с экономической точки зрения гораздо выгоднее. На производство футбольных трансляций и "Профутбол" надо регулярно тратиться.

- Но ведь и раньше надо было тратиться?

- Раньше, в "золотые времена", у футбола были очень сильные рейтинги. Тогда я смотрел данные о среднем рейтинге канала за день, и я четко знал, что в этот рейтинг можно спокойно добавлять 20-25 процентов, и это будет рейтинг "Профутбола", а в топовых футбольных трансляций - и вообще в два раза выше. Тогда это было экономически обоснованно. Сегодняшняя реальность такова: боевики 90-х собирают больше зрителей, чем большинство матчей УПЛ.