Вспышка COVID-19 в сборной, победа молодежки, матч Кубка. Главные новости за 13 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 13 ноября

Четверо игроков и один из администраторов сборной Украины получили положительные тесты на COVID-19. В частности, на самоизоляцию отправились Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Как следствие, в субботу сине-желтым придется сдавать еще один тест, на основе которого будет определена целесообразность проведения матча со сборной Германии.

В предпоследнем матче отбора к Евро-2021, в котором сборная Украины уже потеряла все шансы попасть в финальную часть, команда Руслана Ротаня убедительно по счету обыграла Мальту. Дублем отметился форвард "Руха" Кухаревич, дебютный гол за сборную забил Богдан Милованов из хихонского "Спортинга", точку поставил Илья Шевцов из "Десны". Финальный свисток зафиксировал победу 4:1 в пользу Украины, которая в турнирной таблице группы идет третьей.

Поединок между представителем Первой лиги ВПК-Агро и "Олимпиком" переносился из-за вспышки коронавируса. В пятницу соперники наконец закрыли программу. И результат получился действительно неожиданным - дончане уступили, пропустив от Сидоренко с пенальти в начале второго тайма. При этом Игорь Климовский использовал многих из основных игроков, в частности, Бенито, Каргбо, Цимбалюка, Драмме, а Шахаб и Политыло выходили на замену. ВПК-Агро, представляющий село Шевченковка, в Первой лиге сейчас занимает 13-е место, в 1/8 финала сыграет с "Днепром-1".

Издание Calciomercato снова сообщает, что "Милан" интересуется левым защитником "Динамо" Виталием Миколенко. Сообщается, что киевский клуб якобы хочет за игрока 15 млн евро, тогда как transfermarkt оценивает его в 13 млн. В текущем сезоне Виталий сыграл 10 матчей, пока не сдал положительный тест на коронавирус. При этом в большинстве матчей он был вынужден закрывать центр защиты.

Жозе Мораиш тренировал "Карпаты" полсезона в 2018-м, после чего согласился на предложение южнокорейского клуба "Чонбук Хёндэ". И уже второй раз подряд выигрывает местный чемпионат. Но в отличие от сезона 2019, в 2020-м португалец еще и выиграл Кубок, что случилось впервые в истории клуба. "Чонбук Хёндэ" хочет продлить контракт с Мораишем, однако португалец хочет вернуться домой, ближе к семье.

Ливерпуль теряет еще одного лидера

На этот раз не на такой длительный период, как в случае с Ван Дайком. Мохамед Салах, находясь в сборной Египта, сдал положительный тест на коронавирус. Напомним, ранее из-за травм на месяц выпал Трент Александр-Арнольд, Джо Гомесу сделали операцию и он пропустит большую часть сезона.

В АПЛ назвали лучших тренера и игрока за месяц

Приз лучшему наставнику забрал тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Сантуш. Его команда в октябре трижды победила и один раз сыграла вничью. Лучшим игроком стал форвард "Тоттенхэма" Сон Хин Мин - кореец забил четыре гола и отдал две результативные передачи.