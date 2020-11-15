Германия - Украина, куда перейти Малиновскому | ТаТоТаке №191

Ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькив вместе с комментатором Сетанты Игорем Бойко анализируют достойный по игре, но не по результату матч сборной Украины в Германии. Почему проиграли? Был ли выбор у Шевченко? Кто провалил, а кто зажег игру? Почему важно остаться в элитном дивизионе Лиги наций?