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Ващук: Украина играла с немцами очень достойно. Но пора уже давать результат

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Экс-игрок "Динамо" прокомментировал поражение сборной Украины

Ващук: Украина играла с немцами очень достойно. Но пора уже давать результат
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Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился впечатлениями от матча сборной Украины против Германии.

"Наши против Германии играли очень и очень вкусно, но не хватало перчинки, скажем так. Так Украина уже давно не играла. В каких-то отдельных моментах нашим некоторым исполнителям не хватило опыта и аналитики. В эпизодах с пропущенными мячами не вовремя выходили с той или иной ситуации. Немцы выжали максимально из тех моментов, которые появлялись у них.

Но Украина играла очень достойно, вкусно и перспективно. Но пора уже давать результат. Все-таки это возможно. Ребята уже поиграли с Испанией, Германией, с которой вели в счете. Ребята понимают, что они могут побеждать в независимости от того, как действует на обстоятельства пандемия. И в этой непростой ситуации важную роль сыграл тренерский штаб Андрея Шевченко. Они проделали огромную работу для того, чтобы в независимости от того, сколько ведущих игроков выбыло и сколько в составе молодых футболистов, ребята играли именно так, как им сказал главный тренер", - рассказал Ващук.

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В статье: сборная Украины Владислав Ващук Лига Наций Сборная Германии
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