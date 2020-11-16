Новички в сборной, лидерство Черноморца, поражение Англии. Главные новости за 15 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 ноября

Учитывая проблемы с составом из-за коронавируса, главный тренер сборной Украины вызвал на матч со Швейцарией трех игроков молодежной команды. В частности, в понедельник вечером (если тесты на COVID-19 будут негативными) к сине-желтым должны присоединиться атакующие полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также воспитанник "Шахтера" Георгий Судаков. Напомним, поединок шестого тура Лиги Наций состоится во вторник, 17 октября.

В Первой лиге состоялись матчи 13-го тура. В центральном поединке "Черноморец" принимал "Металлист 1925" и победил 2:0. Голами отметились Бугай и Авагимян (особенно эффектно - видео здесь >>). Моряки увеличили отрыв от ближайшего преследователя до четырех очков, ведь "Горняк-Спорт" на своем поле уступил житомирскому "Полесью". На третье место поднялся "Верес", который обыграл "Волынь" 2:0. Ровенчане опережают лучан по дополнительным показателям. "Николаев" и "Нива" сыграли вничью 0:0, "Оболонь" разгромила "Авангард" 5:0, а "Прикарпатье" минимально обыграло "Альянс". "Кремень" справился с "Кристаллом" - 1:0.

В группе А хмельницкое "Подолье" обыграло "Карпаты" из Галича 2:0 и поднялся на второе место, потеснив именно своего соперника. У хмельниччан одинаковое количество очков с "Диназом", который разгромил дубль "Волыни" 3:0. В группе Б единоличный лидер "Металл" принимал своего ближайшего преследователя - "Кривбасс", однако в этом матче голов болельщики не дождались - ничья 0:0. Харьковчане опережают криворожан на 11 очков, однако у "Кривбасс" на две игры меньше.

В Лиге Наций продолжались матчи пятого тура. В первой группе дивизиона А Нидерланды наконец победили под руководством Франка де Бура - Боснию удалось обыграть со счетом 3:1. Дублем отметился Вейналдум, еще один гол на счету Депая. Нидерланды вторые, а лидирует Италия, которая одолела Польшу благодаря голам Жоржиньо и Берарди. Чтобы выйти в финал четырех, итальянцам нужно победить в среду Боснию.

Во второй группе Бельгия принимала Англию и уверенно победила. Еще в первом тайме забили Тилеманс и Мертенс. Таким образом, команда Саутгейта отстала от бельгийцев уже на пять очков. Помешать команде Мартинеса попасть в полуфинал попытается Дания, которая вчера переиграла Исландию 2:1. У Бельгии 12 очков, в Дании - 10, в среду они встретятся в очном поединке.

Австрия, которая выступает в дивизионе В, принимала Северную Ирландию и победила 2:1. При этом команде Фоды пришлось проявить характер, ведь она пропустила первой в середине первого тайма. Австрия набрала 12 очков, однако ситуация в группе 1 подвисла, ведь Норвегия, которая тоже имеет шансы на первое место, не выехала на игру с Румынией из-за коронавируса. Что решит УЕФА, не известно. А в дивизионе С на первое место во второй группе вышла Северная Македония, которая одолела Эстонию 2:1. В последнем туре македонцы поедут в гости к Армении, которая отстает всего на одно очко.

Пока с приставкой и.о.. Именно лучшему бомбардиру МЮ и сборной Англии руководство "Дерби" доверило управление командой после отставки Филиппа Коку. До этого Уэйн был играющим тренером. Сейчас клуб проходит процедуру смены собственника, ожидается, что Руни будет тренировать команду, пока "Дерби" окончательно не перейдет в руки шейха Халида - двоюродного брата владельца "Манчестер Сити".