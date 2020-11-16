Шевченко и молодежка, победы оппонентов по ЕВРО. Главные новости за 15 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Три футболиста молодежки должны приехать сегодня в расположение национальной команды, результаты важных матчей Первой и Второй лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Как побеждают соперники Украины по ЕВРО и кто возглавит "Дерби" до окончания процедуры смены собственника в клубе. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.