Шевченко и молодежка, победы оппонентов по ЕВРО. Главные новости за 15 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Три футболиста молодежки должны приехать сегодня в расположение национальной команды, результаты важных матчей Первой и Второй лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Как побеждают соперники Украины по ЕВРО и кто возглавит "Дерби" до окончания процедуры смены собственника в клубе. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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