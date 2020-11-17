Новые вызовы для сборных Украины из-за COVID и настрой Швейцарии. Главные новости от 16 ноября

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Сборная Украины продолжает нести потери из-за коронавируса

Тесты на COVID-19 перед матчем Лиги Наций со Швейцарией у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты. Эти игроки точно не сыграют сегодня. Так же, как Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко, у которых болезнь подтвердили ранее. Более того, украинцы сдали новые тесты , результаты которых будут известны сегодня, незадолго до начала игры со Швейцарией.

Андрей Шевченко уверен, что игра в Люцерне состоится независимо от результатов новых тестов

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Швейцарии: "Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет". А на официальной пресс-конференции за день до матча Шевченко сказал : "Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы".

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Швейцарцы очень хотят обыграть Украину

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович откровенно рассказал, что ждет от матча с "сине-желтыми" только победы: "Мы очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной. Важно остаться в "Лиге А", чтобы вновь играть против таких сильных команд, как Испания". Тут же отметим, что у швейцарцев есть свои проблемы с больными коронавирусом , хоть и не в таких масштабах, как у нас.

Не прошла беда мимо украинской молодежной сборной

Положительные тесты на COVID-19 сдали три футболиста команды Ротаня. Это Александр Сирота, Богдан Милованов и Александр Семилет. Таким образом, в распоряжении тренерского штаба осталось три вратаря и 16 полевых игроков. Ведь еще в воскресенье наставник главной команды страны Андрей Шевченко пригласил из "молодежки" Георгия Судакова, Сергея Булеца и Александра Назаренко. Напомним, 17 ноября на стадионе "Колос" в Ковалевке молодежная сборная Украины проведет матч квалификации Евро 2021 с командой Северной Ирландии.

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"Рома" внимательно следит за защитником "Динамо" Кендзерой

Польский легионер киевлян Томаш Кендзера продолжает оставаться в сфере внимания римского клуба. Об интересе итальянского гранда к защитнику СМИ пишут уже давно, а летом футболист даже имел беседу с тренером "Ромы" Пауло Фонсекой, который интересовался у игрока его возможным будущим. Однако месяц назад Томаш подписал с киевским клубом новое соглашение до лета 2024-го.

В матче Первой лиги "ВПК-Агро" на своем поле уступил "Агробизнесу"

Гости воспользовались усталостью хозяев. Три матча за семь дней все же слишком много для аутсайдера, со счетом 2:3 проиграли хозяева. С десятью очками "ВПК-Агро" остается на четырнадцатой позиции, сразу над зоной вылета. "Агробизнес" за счет одной единственной победы сразу же вскочил с восьмого места на третье.