COVID в лагерях украинцев и интерес Ромы к игроку Динамо. Главные новости за 16 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Коронавирус не выбирает, кого атаковать: главную команду страны, оппонента по Лиге наций или же молодежку. Защитник киевского "Динамо" на карандаше итальянской "Ромы", но и это не все наши новости на сегодня. Например, расскажем, как "Агробизнес" воспользовался усталостью "ВПК-Агро". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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