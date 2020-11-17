"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня день рождения отмечает Роман Зозуля
Фраза Евгения Коноплянки четко характеризует игровой стиль форварда-трудяги
Роман Вячеславович Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Вместе с "Динамо" нападающий становился чемпионом Украины, обладателем Суперкубка страны. В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, а также брал серебряный и бронзовый комплекты медалей УПЛ.
27 июля 2016 года на правах свободного агента подписал трехлетнее соглашение с "Бетисом". Он редко играл за испанский клуб и был отправлен в аренду в "Райо Вальекано", где имел жесткий конфликт с местными болельщиками левых политических взглядов.
В сентябре 2017-го Зозуля стал игроком "Альбасете".
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