  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня день рождения отмечает Роман Зозуля
В тренде

"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня день рождения отмечает Роман Зозуля

Общие новости
(3 голосов)

Фраза Евгения Коноплянки четко характеризует игровой стиль форварда-трудяги

"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня день рождения отмечает Роман Зозуля
Новина українською

Роман Вячеславович Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Вместе с "Динамо" нападающий становился чемпионом Украины, обладателем Суперкубка страны. В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, а также брал серебряный и бронзовый комплекты медалей УПЛ.

Читайте такжеШевченко: На месте Зозули набрал бы и спросил, почему он не в сборной

27 июля 2016 года на правах свободного агента подписал трехлетнее соглашение с "Бетисом". Он редко играл за испанский клуб и был отправлен в аренду в "Райо Вальекано", где имел жесткий конфликт с местными болельщиками левых политических взглядов.

В сентябре 2017-го Зозуля стал игроком "Альбасете".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...