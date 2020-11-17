Решающий матч отбора Евро-2022 женская сборная Украины проведет на Оболонь-Арене

УАФ утвердила место проведения и время начала квалификационного матча чемпионата Европы-2022 между национальными женскими сборными Украины и Черногории.

Свой заключительный поединок группового раунда квалификации Евро-2022 подопечные Натальи Зинченко проведут 1 декабря в Киеве на "Оболонь-Арене" (начало - в 19.00 по киевскому времени). Матч пройдет без зрителей.

Предварительно планировалось, что игра состоится в Полтаве, но с учетом эпидемиологической ситуации в стране и рекомендации УЕФА было решено провести ее в столице.

Напомним, что для того, чтобы занять второе место в группе, которое дает право продолжить борьбу за путевку в финальную стадию турнира, сине-желтым в последнем матче группового турнира надо обыграть черногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок.