Эпопея украинцев с COVID, позор немцев и победа молодежки. Главные новости за 17 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Запрет швейцарцев и отказ Украинской Ассоциации Футбола привезти резервистов, победа молодежки в тяжелых условиях в матче с Северной Ирландией, но и это не все наши новости на сегодня. Тотальная катастрофа Бундестим в поединке с Испанией, коронавирус у динамовца и перенос клубного чемпионата мира. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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