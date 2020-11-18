Воронин: Тренерские успехи Шевченко и Реброва сравнивать неправильно

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, который сейчас работает в тренерском штабе московского "Динамо", сравнил тренерские успехи Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

"Их неправильно сравнивать. Для Шевы сборная – первая команда. Мне кажется, в клубе больше и нагрузки, и давление. Совершенно другой цикл.

Ребруха с "Динамо" добился отличных результатов. До него Киев давным-давно не выигрывал чемпионат, а тут и Кубок взяли, и в Лигу чемпионов вышли.

Дал результат Сергей и в Венгрии – мало того что сделал "Ференцварош" чемпионом, еще и вывел в ЛЧ через все отборочные стадии. За Реброва говорят его достижения.

Но и Шева проделал хорошую работу в сборной – много ярких игр было, с первого места вышли на Евро. Талантливая молодежь появилась. Мне будет очень интересно посмотреть на нашу команду на большом турнире.

Дай бог, вся эта ерунда, которая сейчас в мире творится, закончится и следующим летом чемпионат Европы все-таки состоится. Надеюсь, наши ребята добьются на нем достойного результата", - сказал Воронин.