Камбэк сборной домой, провал России и COVID-19 в клубе УПЛ. Главные новости за 18 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Некоторые детали по матчу Швейцария – Украина, участники финала четырех Лиги наций, но и это не все наши новости на сегодня. Промоушн в дивизионах B и C, эффектная победа немотивированных сербов в поединке с Россией и вспышка коронавирусной инфекции в клубе Украинской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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