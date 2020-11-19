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Бывший игрок Шахтера стал лучшим бомбардиром в сборной Боливии

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(2 голосов)

Форвард забил 23 мяча

Бывший игрок Шахтера стал лучшим бомбардиром в сборной Боливии
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Марсело Морено, который в настоящий момент играет в Бразилии за "Крузейро", вышел в лидеры бомбардирской гонки национальной сборной Боливии.

В последних двух поединках сборной Боливии, которые состоялись в рамках ноябрьских матчей отборочного цикла на ЧМ-2022, 33-летний Морено отличился двумя забитыми мячами в воротах сборных Эквадора и Парагвая.

Всего на счету Морено к нынешнему моменту уже 21 забитый мяч, что является лучшим результатом в истории национальной сборной Боливии. Прежнее достижение принадлежало Хоакину Ботеро, который попрощался с футболом в 2014 году.

Напомним, на контракте в "Шахтере" Морено был с 2008 по 2012 годы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марсело Морено Национальная сборная Боливии
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
19.11.2020 в 16:51
Полено.
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0
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ДВ (Одесса)
19.11.2020 в 16:18
Бревно
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