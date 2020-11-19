Бывший игрок Шахтера стал лучшим бомбардиром в сборной Боливии
Форвард забил 23 мяча
Бывший нападающий "Шахтера" Марсело Морено, который в настоящий момент играет в Бразилии за "Крузейро", вышел в лидеры бомбардирской гонки национальной сборной Боливии.
В последних двух поединках сборной Боливии, которые состоялись в рамках ноябрьских матчей отборочного цикла на ЧМ-2022, 33-летний Морено отличился двумя забитыми мячами в воротах сборных Эквадора и Парагвая.
Всего на счету Морено к нынешнему моменту уже 21 забитый мяч, что является лучшим результатом в истории национальной сборной Боливии. Прежнее достижение принадлежало Хоакину Ботеро, который попрощался с футболом в 2014 году.
Напомним, на контракте в "Шахтере" Морено был с 2008 по 2012 годы.
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