Женская ЛЧ. Жилстрой-2 обыграл Сараево и пробился в 1/16 финала
Следующая стадия турнира состоится в декабре
В поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов среди женщин харьковский "Жилстрой-2" на выезде обыграл боснийский "Сараево-2000".
Украинкам удалось забить быстрый гол, после чего закрепить успех в середине первого тайма.
После перерыва команды имели свои моменты, но счет так и не изменился. "Жилстрой-2" победил со счетом 2:0 и теперь подопечных Натальи Зинченко ждут матчи 1/16 финала, которые пройдут в декабре текущего года. Жеребьевка стадии состоится 24 ноября.
"Сараево-2000" (Босния и Герцеговина) - "Жилстрой-2" (Украина) 0:2
Голы: Панцулая (9), Кравчук (29).
"Жилстрой-2": Самсон, Филенко, Подольская, Корсун, Сирмай, Панцулая, Андрущак (Триль, 90+1), Котяш (Мохнач, 90+1), Калинина (Василюк, 86), Андрухив, Кравчук ( Титова, 76).
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