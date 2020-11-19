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Женская ЛЧ. Жилстрой-2 обыграл Сараево и пробился в 1/16 финала

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(1 голосов)

Следующая стадия турнира состоится в декабре

Женская ЛЧ. Жилстрой-2 обыграл Сараево и пробился в 1/16 финала
Новина українською

В поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов среди женщин харьковский "Жилстрой-2" на выезде обыграл боснийский "Сараево-2000".

Украинкам удалось забить быстрый гол, после чего закрепить успех в середине первого тайма.

После перерыва команды имели свои моменты, но счет так и не изменился. "Жилстрой-2" победил со счетом 2:0 и теперь подопечных Натальи Зинченко ждут матчи 1/16 финала, которые пройдут в декабре текущего года. Жеребьевка стадии состоится 24 ноября.

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"Сараево-2000" (Босния и Герцеговина) - "Жилстрой-2" (Украина) 0:2

Голы: Панцулая (9), Кравчук (29).

"Жилстрой-2": Самсон, Филенко, Подольская, Корсун, Сирмай, Панцулая, Андрущак (Триль, 90+1), Котяш (Мохнач, 90+1), Калинина (Василюк, 86), Андрухив, Кравчук ( Титова, 76).

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В статье: Жилстрой-2 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Kherson Krystal (Kherson)
19.11.2020 в 17:07
Молодці!!!
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