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Воробей: То, что делает Зеленский - вызывает доверие. У него добрые намерения

Общие новости
(5 голосов)

Экс-форвард горняков рассказал о старте своей политической карьеры

Воробей: То, что делает Зеленский - вызывает доверие. У него добрые намерения
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей рассказал о старте своей политической карьеры в качестве депутата Кураховской территориальные общины от "Слуги народа".

– Что вас связывает с Курахово?

– Я давно приобрел там дачу – еще в начале 2000-х. Это недалеко от Донецка, буквально 40 минут езды. Мимо базы "Шахтера" – по прямой.

– Вы стали депутатом Кураховской территориальные общины. Почему приняли решение идти в политику?

– Я не считаю себя политиком, это слишком громко сказано. Курахово – это мой родной край, донецкий. Хочется развивать там спортивную деятельность. Часто там бываю, вижу, что там ничего нет. Наша молодежь, дети, должны не по улицам лазить, а заниматься спортом и развиваться. Я всю жизнь в спорте, мне это интересно. Чувствую в себе силы что-то изменить.

– Вам кто-то предложил стать депутатом?

– Я давно вынашивал эту мысль. Везде хорошо, а дома лучше. Я не скажу, что в Киеве мне не комфортно, но в душе я донбассовец. Хочется дома покорять высоты.

– Все-таки, кто вас пригласил в партию "Слуга народа"?

– Мне поступило предложение попробовать себя в роли депутата, но не буду говорить от кого. Я согласился. Почему бы и нет?

– Вы шли на выборы под первым номером от "Слуги народа". Как думаете, ваша узнаваемость сыграла ключевую роль?

– Думаю, да. Люди ориентировались на меня. Думаю, было бы еще больше желающих проголосовать, если бы переселенцы, которые там живут, успели бы вовремя перерегистрироваться. Слишком поздно поднял этот вопрос. Обычные люди не знали, что у них есть возможность отдать свой голос. Думаю, если бы большинство переселенцев успели перерегистрироваться, явка была бы значительно большей, и мы получили бы больше голосов. Также не забывайте о пандемии и войне. Многие люди уже устали и просто не пошли на выборы. Потеряли веру в то, что можно что-то изменить.

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– А вы верите, что на Донбассе что-то изменится?

– Да, безусловно. Все будет хорошо. Каждый должен заниматься своим делом. Приносить пользу стране там, где ты можешь, в чем ты разбираешься. Если ты строитель, а пойдешь работать в министерство культуры, у тебя ничего не получится. Или ты всю жизнь проработал на заводе резино-химических изделий, а идешь тренировать футбольную команду. Такого быть не должно. Каждый человек должен заниматься в той сфере, где он специалист.

– Вы вели свою предвыборную кампанию? Ездили по региону?

– Да, у нас был свой штаб. Не хочу никого обидеть, но у нас халатно отнеслись к предвыборной агитации. Молодые специалисты попросту не знали, что делать. Другие политические силы наняли хороших политологов, проводили много встреч и набрали свои голоса.

– Не кажется вам, что это мог быть саботаж в регионе в пользу конкурентов?

– Я не знаю, что и как, поэтому не лезу в такие вопросы. Мы как-то приехали на встречу с избирателями, а туда никто не пришел. Нужно спрашивать тех, кто занимается организацией таких мероприятий. Говорят, что "Слугу народа" здесь не любят. А что вы сделали, чтобы завлечь людей? Ничего. Нужно искать причины в себе.

– Вы как-то сказали, что политикой интересуетесь, но не разбираетесь. Уже изменили этот тезис?

– Я учусь, стараюсь внедряться и понимать. Но снова-таки – человек должен заниматься теми вопросами, в которых разбирается. Если я разбираюсь в спортивных вопросах, то я и буду работать в этом направлении – развивать регион в этой части. Это касается не только футбола, но и других видов спорта – гимнастики, баскетбола, волейбола, легкой атлетики. Привлечение инвестиций, создание инфраструктуры. Как оно получится – будем смотреть. Легче всего прийти и сказать: "Выберите меня, я все сделаю". Нет.

– Вы понимаете, что теперь для вас поездка в Донецк опасна?

– Давайте не будем поднимать эту тему. Я понимаю, что жизнь одна и нужно заниматься делом. Если у меня получится вывести Донецкий регион на высокий уровень в отношении спорта, то я буду очень счастлив.

– Политику Президента Зеленского поддерживаете?

– Любого человека есть за что критиковать. К сожалению, не все мы можем сделать, потому что корни прошлых властей сложно выкорчевать. Но то, что делает Зеленский – вызывает доверие. Главное, что у него есть добрые намерения. В большинстве я поддерживаю его политику.

– Ваша политическая карьера не мешает тренерским амбициям?

– Нет, я считаю, что у меня все только начинается. В голове есть один хороший проект. Хочу ли я поработать тренером в профессиональном клубе? Конечно, тем более, у меня есть тренерская лицензия категории А+В. Могу работать главным тренером в первой и второй лигах. Я связываю свою жизнь только со спортом.

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В статье: Андрей Воробей Владимир Зеленский
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (12)
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ПетроФ (Луцьк)
19.11.2020 в 21:11
флешбом від сайту. 2 дня назад цитували Вороніна, тепер Воробея, наступний буде ще одна птиця - Селезньов?
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+2
-2
kapkan (Луганск)
19.11.2020 в 21:02
Воробей,начни тренировать детвору, а не рассказывай!! Ты не Легенда, а обычный тренер u-17, если повезёт.
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 21:31
Вот- вот!
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0
-2
football_soccer (Украина)
19.11.2020 в 21:01
сегодня пришла квитанция за газ + его доставка, сложив обе суммы, получил 16 грн за кубометр. Если , по легендам, Бог умел превращать воду в вино, то Зеленский, судя по всему, умеет превращать газ в золото, так как я просто не понимаю, откуда они такие цены рисуют. Действительно, добрейших намерений человек, а глаза какие, какие честные глаза!! оооххх.
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+6
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
19.11.2020 в 21:00
все таки футболісти і справді дебіли, є звісно винятки але це...
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+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.11.2020 в 20:55
Каждый тупак лезет в политику....
Ответить
+3
0
KDK2020 (Киев)
19.11.2020 в 20:53
Зєробєй Корчєватєль.
Ответить
+2
-1
andyua (Kyiv)
19.11.2020 в 20:47
Іноді краще жувати... зєлєбоб...
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
19.11.2020 в 20:45
Поставив біля себе чашку чаю, переглядаю сайт.... Прочитав заголовок цієї статті... Мало чай носом не пішов і монітор не заляпав... Вара, ти попереджай наступного разу, коли будеш жечь
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+6
0
kapkan (Луганск)
19.11.2020 в 20:37
Готовится а политики?? Ищет пути отступления???
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+5
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:31
Такое себе игрило и такое себе говорит. Шахтеровец ты не настоящий!
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
19.11.2020 в 20:49
За жОпПЗЖ не агитирует?
Ответить
+4
-1


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