  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Контракт Пепа, отмена матча УПЛ и травма игрока Динамо. Главные новости за 19 ноября. Аудио
В тренде

Контракт Пепа, отмена матча УПЛ и травма игрока Динамо. Главные новости за 19 ноября. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Контракт Пепа, отмена матча УПЛ и травма игрока Динамо. Главные новости за 19 ноября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеОтмена матча УПЛ, новый контракт Гвардиолы c Сити. Главные новости за 19 ноября

Рассмотрение дела по матчу Швейцария – Украина, приятная новость от пресс-службы "Манчестер Сити", но и это не все наши новости на сегодня. Один матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги не состоится, нападающий киевского "Динамо" получил травму на тренировке и вылетел на 3 месяца. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...