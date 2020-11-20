Контракт Пепа, отмена матча УПЛ и травма игрока Динамо. Главные новости за 19 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Рассмотрение дела по матчу Швейцария – Украина, приятная новость от пресс-службы "Манчестер Сити", но и это не все наши новости на сегодня. Один матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги не состоится, нападающий киевского "Динамо" получил травму на тренировке и вылетел на 3 месяца. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.