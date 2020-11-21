Тур в Первой лиге, кадровый кризис Динамо, поражение ПСЖ. Главные новости за 20 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20 ноября

В Первой лиге состоялись матчи 14-го тура. "Черноморец" с крайне ограниченным составом из-за вспышки коронавируса приехал в гости к "Альянсу" и едва не проиграл. Благодаря голкиперу Роману Пидкивке удалось отстоять ничью 0:0. Этим сразу же воспользовался "Агробизнес". Команда из Волочиска одержала пятую победу подряд - на этот раз досталось тернопольской "Ниве" (4:0). Отставание "Агробизнеса" от "Черноморца" сократилось до трех очков, при этом у команды Чижевского на одну игру меньше.

В центральном матче тура встречались "Горняк-Спорт" и "Оболонь". Пивовары одержали волевую победу со счетом 2:3 благодаря дублю Щебетуна в течение одной минуты под конец игры. Осечка выбила "Горняк-Спорт" из тройки лидеров - его опередил "Верес", обыгравший на выезде "Авангард" 2:1. У ровенчан на четыре очка меньше чем у "Черноморца", но они и сыграли на две игры меньше, то есть являются скрытым лидером чемпионата. "Металлист 1925" уступил во втором матче подряд - судьбу встречи с "Кремнем" решил единственный гол Сорокина с пенальти. Харьковчане пока девятые. К группе лидеров подтянулся "Николаев", который одолел "Полесье" 1:3.

Накануне встречи с "Ингульцом" киевский клуб сообщил, что в лазарете по разным причинам находится 15 игроков. К известным фамилиям добавился Томаш Кендзера, который получил травму в расположении сборной Польши. Несмотря на сложную ситуацию, Игорь Суркис заявил, что не собирался просить о переносе матча у петровской команды. Да и у "Ингульца" на самом деле не все так хорошо - из основы выпало четверо футболистов, под вопросом еще ряд игроков ротации. Матч состоится в субботу в 14:00.

Открывали футбольный уикенд в высшем украинском дивизионе "Рух" и "Мариуполь". Азовцам пришлось играть без главного тренера Остапа Маркевича, который сдал положительный тест на коронавирус. Возможно, его отсутствие вызвало определенную вялость команды. "Рух" владел ощутимым преимуществом, нанес 16 ударов по воротам, но забить хотя бы раз не удалось, не в последнюю очередь из-за отличной игры голкипера Кудрика. Львовяне до сих пор без побед - пять ничьих, пять поражений. "Мариуполь" не может выиграть уже в четырех матчах подряд.

Ранее сообщалось, что уже в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет может объявить решение о несыгранном матч Швейцария - Украина. Однако, как уточнила УАФ, 20 ноября только началось рассмотрение дела. Вердикт может быть объявлен в понедельник, 23 ноября. Отметим, что украинская сторона настаивает на том, что швейцарцы повели себя не корректно и не дали возможности или сыграть теми, кто был здоров, или собрать новую команду.

Во Франции 11-й тур стартовал с сенсации. ПСЖ приехал в гости к "Монако" и за первый тайм забил дважды усилиями Мбаппе. Еще два мяча отменила система ВАР. Однако после перерыва монегаски выдали впечатляющий камбэк. Дубль Фолланда помог сравнять счет, а победную точку поставил Сеск Фабрегас, который вышел на замену и забил пенальти. ПСЖ, впрочем, лидирует, опережая как раз "Монако" на четыре очка.