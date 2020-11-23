Победа Ворсклы, подвиг Златана, разгром от Ливерпуля. Главные новости за 22 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 22 ноября

Наибольшая сенсация тура произошла в Чернигове, где местная "Десна" принимала "Львов". Гости, которые до этого занимали последнее место, шокировали претендента на бронзу - победа "Львова" 0:1. Этим сразу воспользовалась "Ворскла", которая на своем поле разбила "Колос". Разгром команде Максимова обеспечили голы Скляра, Щербака и Яворского - 3:0. Полтавчане пока отстают на один балл от "Шахтера" и на три опережают "Десну". "Львов" покинул последнюю строчку.

В Ужгороде команда Василия Кобина демонстрировала характер в поединке с днепрянами, которые приехали без своего главного тренера - у Йовичевич обнаружили коронавирус. В первом тайме Хобленко забил с пенальти, на что ответил Нуриев - тоже ударом с 11-метровой отметки. После перерыва "Минай" существенно увеличил давление на соперника, Хобленко заработал красную, а Пиняшко вывел хозяев вперед. На 90-й Нуриев закрепил преимущество. До завершения игры "Днепр-1" успел сократить до минимума, тоже благодаря пенальти. В итоге 3:2 и "Минай" поднялся на десятое место, "Днепр-1" - 11-й.

Восьмой тур в Италии завершал матч между "Наполи" и "Миланом". На тот момент россонери уже опередил "Сассуоло", обыгравший "Верону" 2:0. Однако у "Милана" есть Златан, который забивает в каждом матче. И на этот раз он отметился дублем. "Наполи" попытался вернуть интригу голом Мертенса, но удаление Бакайоко не оставило команде Гаттузо шансов. Потом еще и Хауге поставил точку - 1:3 в пользу "Милана", который все еще лидер. Также отмечаем победы "Ромы" и "Интера" - римлян над "Пармой" 3:0 с невероятным дублем Мхитаряна, миланцев над "Торино" 4:2.

Юрген Клопп потерял почти всю оборону и еще несколько игроков центра поля и атаки. Казалось, что красным будет крайне трудно противостоять "Лестеру", который на момент начала тура лидировал. Но "Ливерпуль" даже в таком состоянии оказался на голову сильнее лис - голы Жоты и Фирмино, а также автогол Эванса позволили отпраздновать разгромную победу. Команда Клоппа теперь делит первое место с "Тоттенхэмом". "Арсенал" тем временем сыграл вничью с "Лидсом" - 0:0, "Эвертон" прервал серию поражений в игре с "Фулхэмом" (2:3), а "Вест Хэм" без Ярмоленко одолел "Шеффилд".

После субботы сан-себастьянцев догнал "Атлетико". Но "Реал Сосьедад" быстро восстановил преимущество над преследователями, обыграв на выезде неуступчивый "Кадиз". Судьбу игры решил единственный гол в исполнении шведского форварда Исака. Таким образом, "Реал Сосьедад" вновь впереди на три очка. "Валенсия" тем временем сыграла вничью с "Алавесом" 2:2. К слову, одно из испанских изданий вспомнило о Коноплянке и приписало летучим мышам интерес к персоне украинского вингера. Мол, Евгений - это экономвариант для усиления атаки. Посмотрим, чем и вся эта история закончится.

Журналисты программы ТаТоТаке рассказали, что "Динамо" подписало новый длительный контракт с Денисом Гармашем. Однако указывается, что дело не в вере в потенциал игрока, а в том, что киевский клуб должен Денису большую сумму денег. Поэтому новый контракт - это попытка выплатить долг в рассрочку. А еще "Манчестер Юнайтед" делал предложение по Виталию Миколенко - аренду с правом выкупа. "Динамо" назвало цену - 40 млн, манкунианцы поблагодарили и купили Алекса Теллес из "Порту" за 15 млн.

О наших за границей

Иван Петряк помог "Фехервару" разгромить ДВТК - вингер вышел на замену и реализовал пенальти. У Романа Яремчука оказался положительный тест на коронавирус, и он пропустил игру "Генка" против "Шарлеруа". Его команда победила 1:0, со старта играл Роман Безус. В Беларуси сыграли предпоследний тур. Милевский и Нойок отличились забитыми голами, "Динамо" Брест разгромило "Городею", но все равно рискует остаться за пределами пьедестала. "Шахтер" Романа Григорчука выиграл у "Руха", но и БАТЭ разгромил "Белшину" - разница между ними одно очко не в пользу горняков. В последнем туре борисовцы сыграют с минским "Динамо", а солигорцы - с "Минском".