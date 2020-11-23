Невероятный Златан, контракт Гармаша и наши за границей. Главные новости за 22 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Сенсация в Чернигове, характер "Миная" и дубль 39-летнего Златана Ибрагимовича в ворота "Наполи", но и это не все наши новости на сегодня. "Ливерпуль" на фоне проблем с составом не заметил "Лестер", "Реал Сосьедад" продолжает удерживать лидерство в Испании, Гармаш подписал новый длительный контракт с киевским "Динамо", а Миколенко мог перейти в "МЮ". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.