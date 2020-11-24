Месси не сыграет в Киеве, потери Динамо, травма Ибры. Главные новости от 23 ноября

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 23 ноября

Барселона в Киеве обойдется без Месси

Лидер и капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо". Заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад. "Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют", - сказал Рональд Куман.

У киевлян с Барселоной не сыграют Цыганков и Сидорчук

Наставник "Динамо" Мирча Луческу сказал, что в команде работают все те же 13 футболистов, которые играли с "Ингульцом" в УПЛ. Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом". Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован, - сказал Луческу. С заявкой "Динамо" на матч ЛЧ можно ознакомится тут .

Шахтер подходит к Боруссии почти в оптимальном составе

Донецкий клуб сдал тесты на коронавирус перед вылетом в Германию на матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах. Все полученные результаты – отрицательные. Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.

Ибрагимович из-за травмы может пропустить месяц

Форвард "Милана" травмировался в матче 8-го тура итальянской Серии А с "Наполи" (3:1). 39-летний футболист забил по голу в первом и втором таймах, а на 79-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Первоначальный осмотр выявил у футболиста проблему с мышцами левого бедра. Златан пройдет углубленное медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительной информации, швед пропустит от трех до четырех недель.

Два матча английской Премьер-лиги сыграли в понедельник

Впервые в этом чемпионате Англиии "Бернли" одержал победу , и впервые ушел из зоны вылета. "Кристал Пэлас" уступил "бордовим" 0:1, но сохранил позиции в середине турнирной таблицы. А вот "Саутгемптон" имел все шансы взобраться на третье место, выигрывал по ходу встречи с "Вулверхэмптоном", существенно владел преимуществом, но упустил победу в конце противостояния - 1:1.

В Чемпионате Испании Атлетик разгромил Бетис

На своем поле команда из Бильбао уничтожила гостей. "Огурцы" пять мячей пропустили в прошлом туре от "Барсы", но тогда по крайней мере была борьба. Сейчас же – имитация. Ни одной желтой карточки в матче - тоже красноречивый факт. Это тот случай, когда результат сочетается с содержанием футбола и формирует яркую картину. Заслуженная победа "Атлетика".