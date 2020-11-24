Месси не сыграет в Киеве, потери Динамо, травма Ибры. Главные новости от 23 ноября
А также заявка Шахтера на матч с Боруссией, и матчи в АПЛ и Примере
UA-Футбол собрал для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 23 ноября
Лидер и капитан "Барселоны" Лионель Месси не включен в заявку на поединок 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо". Заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Дембеле, Рики Пуч, Нету, Коутиньо, Ленгле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеза, Конрад. "Месси и Де Йонг не поедут в Киев, потому что текущая наша ситуация в Лиге чемпионов вполне комфортна – им необходимо отдохнуть, они слишком много играют", - сказал Рональд Куман.
Наставник "Динамо" Мирча Луческу сказал, что в команде работают все те же 13 футболистов, которые играли с "Ингульцом" в УПЛ. Никто к этой обойме не добавился. Но хорошо, что и новых потерь у нас тоже нет. Так что готовимся к матчу с "Барселоной" в таком же составе, в котором мы готовились к матчу с "Ингульцом". Сидорчук и Цыганков только вчера получили негативные тесты. В лучшем случае, Цыганков в субботу сыграет с "Ворсклой". Сидорчук же дисквалифицирован, - сказал Луческу. С заявкой "Динамо" на матч ЛЧ можно
Донецкий клуб сдал тесты на коронавирус перед вылетом в Германию на матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах. Все полученные результаты – отрицательные. Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.
Форвард "Милана" травмировался в матче 8-го тура итальянской Серии А с "Наполи" (3:1). 39-летний футболист забил по голу в первом и втором таймах, а на 79-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Первоначальный осмотр выявил у футболиста проблему с мышцами левого бедра. Златан пройдет углубленное медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительной информации, швед пропустит от трех до четырех недель.
Впервые в этом чемпионате Англиии
На своем поле команда из Бильбао уничтожила гостей. "Огурцы" пять мячей пропустили в прошлом туре от "Барсы", но тогда по крайней мере была борьба. Сейчас же – имитация. Ни одной желтой карточки в матче - тоже красноречивый факт. Это тот случай, когда результат сочетается с содержанием футбола и формирует яркую картину. Заслуженная победа "Атлетика".
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