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Директор по стратегическому развитию MEGOGO: Наша цель – собрать как можно больше спорта. Это касается и УПЛ, и сборной Украины

Общие новости
(2 голосов)

Также транслятор обещает побороться за эксклюзивное право показа Лиги чемпионов и Лиги Европы

Директор по стратегическому развитию MEGOGO: Наша цель – собрать как можно больше спорта. Это касается и УПЛ, и сборной Украины
Новина українською

Директор по стратегическому развитию сервиса MEGOGO Иван Шестаков рассказал о планах компании.

"Купить можно все. У нас планы в спорте точно серьезные. Будем удивлять в первую очередь сами себя. Поэтому ведем переговоры с правообладателями, изучаем условия. Посмотрим.

Планируем, например, бороться за эксклюзивное право показа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наша цель – собрать как можно больше спорта, это касается и украинского футбольного чемпионата, и матчей сборной Украины по футболу.

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Будем привлекать на наш сервис любой спортивный контент, который нам удастся привлечь.

Но это должно быть в разумных рамках. У нас нет задачи потратить как можно больше денег, и не заработать на этом. Будем покупать тот контент, который будет помогать нам достигать наших целей.

В спорте эта цель – увеличение спортивной аудитории и развитие культуры потребления спорта на нашей платформе", – сказал Шестаков.

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В статье: телепул Megogo
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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NikosFutboloidos (Chop)
24.11.2020 в 19:17
Ці ....дьки вже все хочуть прихватизувати. Покузуйте по своїх платформах цих політичних курв, а спорт не чіпайте.
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+1
0
aleks68
24.11.2020 в 19:20
на халяву и хрен сладкий?уже начали выть
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-1
aleks68
24.11.2020 в 19:07
не надорвитесь.любители смотреть на халяву утопят вас в море дерьма.
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