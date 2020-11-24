Директор по стратегическому развитию MEGOGO: Наша цель – собрать как можно больше спорта. Это касается и УПЛ, и сборной Украины
Также транслятор обещает побороться за эксклюзивное право показа Лиги чемпионов и Лиги Европы
Директор по стратегическому развитию сервиса MEGOGO Иван Шестаков рассказал о планах компании.
"Купить можно все. У нас планы в спорте точно серьезные. Будем удивлять в первую очередь сами себя. Поэтому ведем переговоры с правообладателями, изучаем условия. Посмотрим.
Планируем, например, бороться за эксклюзивное право показа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наша цель – собрать как можно больше спорта, это касается и украинского футбольного чемпионата, и матчей сборной Украины по футболу.
Будем привлекать на наш сервис любой спортивный контент, который нам удастся привлечь.
Но это должно быть в разумных рамках. У нас нет задачи потратить как можно больше денег, и не заработать на этом. Будем покупать тот контент, который будет помогать нам достигать наших целей.
В спорте эта цель – увеличение спортивной аудитории и развитие культуры потребления спорта на нашей платформе", – сказал Шестаков.
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