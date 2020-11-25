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Прогулка Барселоны в Киеве, ультрас Десны и потеря Шахтера. Главные новости за 24 ноября. Аудио

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Прогулка Барселоны в Киеве, ультрас Десны и потеря Шахтера. Главные новости за 24 ноября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРастоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября

Каталонская "Барселона" громит киевское "Динамо", Ребров не берет зачетные пункты в поединке с туринским "Ювентусом", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты Лиги чемпионов, потеря донецкого "Шахтера" перед важным матчем с "Боруссией М", коронавирус в "Черноморце" и позор ультрас в Чернигове. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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