Прогулка Барселоны в Киеве, ультрас Десны и потеря Шахтера. Главные новости за 24 ноября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРастоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября
Каталонская "Барселона" громит киевское "Динамо", Ребров не берет зачетные пункты в поединке с туринским "Ювентусом", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты Лиги чемпионов, потеря донецкого "Шахтера" перед важным матчем с "Боруссией М", коронавирус в "Черноморце" и позор ультрас в Чернигове. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Растоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября
- Чуть-чуть не дотерпели. Ювентус - Ференцварош 2:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
- Тур в Первой лиге, кадровый кризис Динамо, поражение ПСЖ. Главные новости за 20 ноября
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...