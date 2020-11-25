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Динамо – Барселона, будущее Коноплянки, сборная костоломов УПЛ. ТаТоТаке №193

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Динамо – Барселона, будущее Коноплянки, сборная костоломов УПЛ. ТаТоТаке №193
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Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются разобраться, почему даже резервный состав "Барселоны" без шансов громит "Динамо" в Киеве. С Месси было бы легче? Что с нападением киевлян? Все решил коронавирус? Луческу ни в чем не виноват?

Кроме того в выпуске – инсайды о будущем Коноплянки и Ярмоленко, шокирующая информация о стадионе Десны и хит-парад костоломов УПЛ.

  • Сенькив ставил на ничью
  • Барса в тотальном кризисе
  • Спиваковский издевается над Месси
  • В Киев прилетели дети
  • А что с Супрягой?
  • Динамо и высокий прессинг?
  • Все страдали
  • Шапаренко – жертва
  • Тактическая изюминка Барселоны
  • На второй тайм можно было не выходить
  • Гол Деста – случайность или закономерность?
  • Второй гол Барсы – серия ошибок
  • Спиваковский не верит в Миколенко
  • Момент де Пены – дикость
  • Луческу пробовал спасаться
  • Но Попов все похоронил
  • Ребров едва не совершил чудо
  • Динамо обрезали крылья и опустили на землю
  • Луческу не виноват!
  • Десна может исчезнуть?
  • Инсайд про Коноплянку и Ярмоленко
  • Сборная костоломов УПЛ
  • Ответ на ШТТ. Победители
  • ШТТ от Сенькива
  • Возвращение традиционной рубрики

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Динамо (Киев) УПЛ Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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