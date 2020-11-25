Динамо – Барселона, будущее Коноплянки, сборная костоломов УПЛ. ТаТоТаке №193

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются разобраться, почему даже резервный состав "Барселоны" без шансов громит "Динамо" в Киеве. С Месси было бы легче? Что с нападением киевлян? Все решил коронавирус? Луческу ни в чем не виноват?

Кроме того в выпуске – инсайды о будущем Коноплянки и Ярмоленко, шокирующая информация о стадионе Десны и хит-парад костоломов УПЛ.