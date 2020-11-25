Динамо – Барселона, будущее Коноплянки, сборная костоломов УПЛ. ТаТоТаке №193
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются разобраться, почему даже резервный состав "Барселоны" без шансов громит "Динамо" в Киеве. С Месси было бы легче? Что с нападением киевлян? Все решил коронавирус? Луческу ни в чем не виноват?
Кроме того в выпуске – инсайды о будущем Коноплянки и Ярмоленко, шокирующая информация о стадионе Десны и хит-парад костоломов УПЛ.
- Сенькив ставил на ничью
- Барса в тотальном кризисе
- Спиваковский издевается над Месси
- В Киев прилетели дети
- А что с Супрягой?
- Динамо и высокий прессинг?
- Все страдали
- Шапаренко – жертва
- Тактическая изюминка Барселоны
- На второй тайм можно было не выходить
- Гол Деста – случайность или закономерность?
- Второй гол Барсы – серия ошибок
- Спиваковский не верит в Миколенко
- Момент де Пены – дикость
- Луческу пробовал спасаться
- Но Попов все похоронил
- Ребров едва не совершил чудо
- Динамо обрезали крылья и опустили на землю
- Луческу не виноват!
- Десна может исчезнуть?
- Инсайд про Коноплянку и Ярмоленко
- Сборная костоломов УПЛ
- Ответ на ШТТ. Победители
- ШТТ от Сенькива
- Возвращение традиционной рубрики
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Источник:ТаТоТаке
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