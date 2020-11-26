Поражение сборной Украины, смерть Марадоны, разгром Шахтера. Главные новости за 25 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 25 ноября

УЕФА объявил свое решение о несыгранном матче последнего тура Лиги Наций между сборными Швейцарии и Украины. Ответственным за то, что игра не состоялась, Союз определил Украинскую ассоциацию футбола, поэтому присудил сине-желтым техническое поражение 0:3. Таким образом, сборная Швейцарии по дополнительным показателям опередила Украину и заняла третье место в группе, тогда как команда Шевченко вынуждена будет следующий розыгрыш турнира проводить в дивизионе В. В УАФ заявляют, что будут обращаться в Спортивный суд.

В среду утром в аргентинском городе Тигре в возрасте 60 лет ушел в лучший мир Диего Армандо Марадона - чемпион мира 1986-го года, финалист Мундиаля 1990, чемпион Аргентины с "Бока Хуниорс" и двукратный чемпион Италии с "Наполи", обладатель Кубка Испании в составе "Барселоны" и Кубка УЕФА с неаполитанцами. Его считают одним из сильнейших футболистов в истории Игры.

Команде Луиша Каштру не удалось взять реванш за сокрушительное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Горняки проиграли второй раз четвертой команде Бундеслиги, хотя теперь с чуть меньшим счетом - "всего" 0:4. Фактически игра была решена еще в первом тайме, когда в ворота Пятова забивали Штиндль, Эльведи и Эмболо. Точку после перерыва поставил Вендт. "Шахтер" опустился на третье место в группе, ведь "Реал" обыграл на выезде "Интер".

Миланцев подвел Артуро Видаль, который получил красную карточку в середине первого тайма. На тот момент "Интер" уже проигрывал после пропущенного гола с пенальти от Азара. Во втором тайме закрепил преимущество автогол Хакими. У "Боруссии" восемь очков, у "Реала" - семь, "Шахтер" имеет четыре балла, у "Интера" - два.

Вчера определились еще два участника 1/8 финала Лиги Чемпионов. В группе А "Бавария" победила "Зальцбург" 3:1 и стала недосягаемой для "Атлетико" и "Локомотива", которые сыграли вничью 0:0. В группе С "Манчестер Сити" минимально победил "Олимпиакос", теперь команду Гвардиолы может опередить лишь "Порту", ​​который был сильнее "Марсель" (2:0). У французов ноль баллов. А вот в группе D появилась интрига. "Ливерпуль" проиграл на своем поле "Аталанте" 0:2. Команда Клоппа имеет девять баллов, по семь у "Аталанты" и "Аякса", который обыграл "Мидтьюланн" 3:1. Датчане с нулем. Следующий тур состоится через неделю.

Им стал "Агробизнес", который одержал шестую победу подряд. Команда из Волочиска одолела "Николаев" на выезде 0:2 и сравнялась с "Черноморцем", который тур пропускал из-за вспышки коронавируса, но опередила одесситов по дополнительным показателям. Третьим с отставанием в одно очко идет "Верес". Ровенчане обыграли "Горняк-Спорт" 3:0, при этом у них есть еще матч в запасе. "Оболонь" после разгрома "Полесья" 3:0 идет пятой. После двух подряд поражений "Металлист 1925" обыграл "ВПК-Агро", харьковчане - шестые. "Нива", обыграв "Кристалл" 2:0, обошла "Кремень" Александра Головко, который уступил "Альянсу" 0:2.

ФИФА объявила претендентов на звание лучших за 2020-й год

Учитывая, что на этот раз Золотой мяч не будут вручать, то премия ФИФА приобретает особое значение. Среди игроков - 11 претендентов. В частности, Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Неймар, Салах, Мане, де Брюйне, Мбаппе, Ван Дайк и Тьяго Алькантара. Лучшего вратаря будут выбирать между Алиссоном, Нойером, Облаком, Тер Штегеном, Навасом и Куртуа. Лучшим тренером года могут стать Клопп, Зидан, Флик, Лопетеги и Бьелса.