Технарь Украины и провал Шахтера, уход Марадоны в мир иной. Главные новости за 25 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Решение УЕФА по поводу поединка Украины со Швейцарией, смерть Диего Марадоны, но и это не все наши новости на сегодня. Катастрофа донецкого "Шахтера" в Германии с "Боруссией М", другие результаты матчей Лиги чемпионов, а также особый статус премии FIFA The Best и претенденты на призы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.