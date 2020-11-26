Ассоциация футболистов Украины будет требовать отставки Павелко, если УАФ проиграет в Лозанне

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный жестко раскритиковал действия УАФ и ее председателя Андрея Павелко в ситуации с отмененным матчем Швейцария - Украина, за который сборная получила техническое поражение.

Это полный беспорядок! Нашу страну, сборную и ее болельщиков унизили. Если УАФ проигрывает в Лозанне - Павелко должен уйти в отставку вместе со своей командой. Это их недоработка. Андрей Павелко входит в комитет УЕФА - чем он там занимается ?! Если бы был сильный президент УАФ - все решилось бы иначе. Вопрос нужно решать на территории Швейцарии, а они все затянули, непонятно чем занимались, пока игроки нашей сборной "торчали" там два дня в подвешенном состоянии...

Почему министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не выступил с заявлением? Все депутаты, офис президента, наше Министерство здравоохранения, Министерство спорта, в конце концов - почему все молчали, пока главный врач швейцарского кантона решал судьбу этого матча? Почему выступали только болельщики и журналисты?! Вот так плюнули нам в лицо!

За что нам дали техническое поражение? Сборная Украины была готова играть. В любой команде игроки выпадают из-за положительного теста на коронавирус - болеют по 6-8 футболистов и команды играют. Швейцарцы испугались нашу сборную и решили таким образом остаться в дивизионе А Лиги Наций.

Теперь Андрею Павелко доказать правоту в CAS будет непросто. Это будет гораздо сложнее, чем стравливать "Динамо" и "Мариуполь", как это было два года назад....

Если в этом деле наша правота не будет доказана - он должен уйти в отставку.

Как президент Ассоциации футболистов Украины, я готов помочь Андрею Павелко, если он обратится, так как этот прецедент - плевок от Швейцарии всему украинскому народу. Сколько можно над нами издеваться?!