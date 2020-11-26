  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ассоциация футболистов Украины будет требовать отставки Павелко, если УАФ проиграет в Лозанне
В тренде

Ассоциация футболистов Украины будет требовать отставки Павелко, если УАФ проиграет в Лозанне

Общие новости
(4 голосов)

Дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина

Ассоциация футболистов Украины будет требовать отставки Павелко, если УАФ проиграет в Лозанне
Новина українською

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный жестко раскритиковал действия УАФ и ее председателя Андрея Павелко в ситуации с отмененным матчем Швейцария - Украина, за который сборная получила техническое поражение.

Это полный беспорядок! Нашу страну, сборную и ее болельщиков унизили. Если УАФ проигрывает в Лозанне - Павелко должен уйти в отставку вместе со своей командой. Это их недоработка. Андрей Павелко входит в комитет УЕФА - чем он там занимается ?! Если бы был сильный президент УАФ - все решилось бы иначе. Вопрос нужно решать на территории Швейцарии, а они все затянули, непонятно чем занимались, пока игроки нашей сборной "торчали" там два дня в подвешенном состоянии...

Читайте такжеУЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина

Почему министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не выступил с заявлением? Все депутаты, офис президента, наше Министерство здравоохранения, Министерство спорта, в конце концов - почему все молчали, пока главный врач швейцарского кантона решал судьбу этого матча? Почему выступали только болельщики и журналисты?! Вот так плюнули нам в лицо!

За что нам дали техническое поражение? Сборная Украины была готова играть. В любой команде игроки выпадают из-за положительного теста на коронавирус - болеют по 6-8 футболистов и команды играют. Швейцарцы испугались нашу сборную и решили таким образом остаться в дивизионе А Лиги Наций.

Теперь Андрею Павелко доказать правоту в CAS будет непросто. Это будет гораздо сложнее, чем стравливать "Динамо" и "Мариуполь", как это было два года назад....

Если в этом деле наша правота не будет доказана - он должен уйти в отставку.

Как президент Ассоциации футболистов Украины, я готов помочь Андрею Павелко, если он обратится, так как этот прецедент - плевок от Швейцарии всему украинскому народу. Сколько можно над нами издеваться?!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Лига Наций УАФ Олег Печорный Ассоциация футболистов Украины
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
26.11.2020 в 13:26
Павелку в мусорку и новой почтой в Лозанну.
Ответить
0
0
bombard (Харьков)
26.11.2020 в 13:22
Тупая месть здесь ни к чему. Все понимают, что в данном случае от Павелко не зависит ничего.
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
26.11.2020 в 12:19
як не банально не звучить, але Суркіс би цього не допустив.
Ответить
+4
-3
bombard (Харьков)
26.11.2020 в 13:23
Скажи это фанам харьковского Металлиста
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:18
Пошла волна:)) Павелко будет не сладко. если будет аппеляция, то думаю мы много интересного узнаем о бардаке в сборной:)) Вот у Павелка и дилемма: подавать - еще больше обделаться, не подавать - свои сожрут. бедный мальчик..
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
26.11.2020 в 13:20
Павелко просто в теме.
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
26.11.2020 в 12:17
Унизила Украину не столько Швейцария (она решила остатся в гр. А без игры на поле ) а УЕФА которая решила судьбу СБУ в пользу Швейцарии в нарушении своего же Протокола..Это позорное решения ляжет пятном на доверии к этой организации...Вина УАФ в том что они имели в УЕФА (как раньше при Гр. Суркисе ) достаточного влияния чтобы не допустить такого унизительного решения..Нужно было добится (переговорив с членами комиссии о переигровке силами Молод. сборных (при отсутствии окон для нац. сборных ) или Жребия . Подчинение УЕФА решению какого-то местного врача это подстава и скандал на Гос. уровне ,которого нельзя было допускать..Лозанна ничего в пользу Украины не решить...УЕФА в их приоритете и решать все вопросы нужно было в их стенах.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:20
вот ты упоротый. информацию совсем не воспринимаешь. Национальные правила выше правил УЕФА. Врач кантона в своем интервью все разложил по полкам. И если в сборной бардак по медицинской части, то кто Павелко доктор.
Ответить
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.11.2020 в 12:23
Т.е., дословно ты сказал следующее. Если главный санитарный врач Украины, обнаружит у Реала Ковид-19, когда они прилетят на матч с ШД, у него будет полное право отменить матч и Реалу будет засчитано поражение 3-0. Все верно? Я ничего не перепутал?
+3
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:33
Если будет 10 инфицированных за пару дней, то конечно. Это и Барселоны касается. Весь тупизм ситупции с СБУ это то, что возили с собой инфицированных игроков. Толи на меренно, толи по недоразумению.
0
-2
balamyt (Boston)
26.11.2020 в 12:39
Павелко виноват в том что у Него оказывается нет никакого влияния и доверия в кабинетах УЕФА (как было при Г.Суркисе ). Тогда Все нужно было решать на Гос. уровне ... кабинетного решения не для Украины...Авторитет не тот..
+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:44
гм.. однако. Если врачи сборной так уверены, что все игроки здоровы, то где протесты с нашей стороны?? Протестов нет. Значит - не уверены? Что ты собираешься решать на государственном уровне, если даже врачи сборной не в курсе, что происходит, и не знают кто болен, а кто нет.
0
-1
avatar
Saturn (Киев)
26.11.2020 в 12:13
Какая страна, такое к ней и отношение
Ответить
+3
-1
yerik (Chernivtsi)
26.11.2020 в 12:05
Кто озвучит причины такого решения УЕФА?
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:21
неблагоприятная инфекционная обстановка в сборной Украины. 11 инфицированных за 4е дня.
Ответить
0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
26.11.2020 в 12:53
Точно аж 11? Чому ж деякі з тих 11 потім спокійно от грали в ЧУ? Навряд чи б їх випустили на поле хворих...
+1
0
balamyt (Boston)
26.11.2020 в 12:26
Причина проста.. УЕФА на основании рейтинга и своего автортета решила что сб. Швейцарии сильнее СБУ и значит более достойна остатся в гр. А ( решение врача Кантона лишь прикрытие своего беспредела )
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 12:36
Ситуация действительно проста. Не таскать в сборной инфицированных, и внимательнее следить за состоянием здоровья сборников. И ни у кого никаких вопросов не будет. А косяк с нашей стороны был 100% Ты выступление врача сборной после всего этого безобразия видел/слышал? я нет. Опровержения тоже нет. Одни вхлипывания вицепрезидентов.
+2
-1
Golfik25 (Киев)
26.11.2020 в 12:04
Полностью согласен. Подстилка Ахмета за время правления только и гробит футбол в Украине. Пивелка в отставку.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 12:01
Тільки не треба прив'язувати відставку Павелка до рішення CAS в Лозані. Тим більше там все ясно. На жаль.
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.11.2020 в 12:01
Это игры всё подковерные за кормушку. Наивные
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
26.11.2020 в 11:51
Совершенно согласен. Страну нашу унизили. Павелко уже должен уйти в отставку. Ибо обязан был не допустить всего этого позора. Лозанна в нашу пользу не решит, это понятно. Потому что придется высечь самих себя.
Ответить
0
0
avatar
Adriano Celentano (Düsseldorf)
26.11.2020 в 11:46
Какой футбол, такое и отношение к стране. Вы ожидали другого. Заранее было понятно чем всё закончится.
Ответить
+2
-1
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
26.11.2020 в 11:54
Лайк! Но я бы сказал - какое отношение к стране, такое отношение и к её футболу!
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...