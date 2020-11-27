Первая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 ноября

“Заря” впервые победила в групповом раунде Лиги Европы 2020/2021, разгромив на выезде греческий “АЕК”. Переломным моментом в игре стало удаление Евгения Шахова на 49-й минуте – украинский хавбек получил вторую желтую за отмашку. Через 13 минут Громов открыл счет, воспользовавшись ошибкой кипера, затем красивый удар получился у Кабаева, а точку в матче поставил Юрченко, реализовав пенальти. 3:0 – "Заря" сохраняет шансы на плей-офф Лиги Европы.

Соперник “Зари” по группе G “Лестер” уже гарантировал себе еврокубковую весну, сыграв вничью с “Брагой”. Английская команда набрала 10 очков и стала недосягаемой для “АЕКа” и “Зари”. Также по итогам вчерашних матчей в плей-офф Лиги Европы вышли лондонский “Арсенал”, “Хоффенхайм” и “Рома” Паулу Фонсеки.

КДК УАФ определил наказание для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который был удален в матче девятого тура УПЛ с "Шахтером" (0:3). За фол на защитнике "Шахтера" Корниенко хавбек “Динамо” был наказан дисквалификацией на три матча. Сидорчук уже пропустил игру с “Ингульцом”, остались матчи с "Ворсклой" и "Мариуполем".

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный раскритиковал действия УАФ и ее председателя Андрея Павелко из-за присуждения сборной Украины технического поражения в матче с Швейцарией. “Если УАФ проигрывает в Лозанее, Павелко должен уйти в отставку вместе со свой командой. Это их недоработка”, – сказал Печорный.

Новый и. о. директора стадиона имени Гагарина Александр Овчаренко установил для “Десны” новые условия аренды арены в Чернигове, информирует программа ТаТоТаке. Раньше клуб платил за матч на стадионе Гагарина 20 000 гривен, а сейчас ставка выросла до 300-500 тысяч гривен за один поединок. Столько же обходятся аренды на одну игру НСК "Олимпийский" и “Арены Львов”. "Десна" категорически отказывается платить эту сумму.

Английское правительство разрешило клубам со второго декабря частично вернуть болельщиков на стадионы. Клубы будет разделены на три категории, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Первая категория – максимум 4000 зрителей, вторая – 2000, третья – 0. В период со второго по 16 декабря во вторую категорию попали десять клубов АПЛ, остальные могут пока не могут принимать фанов.