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Первая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября

Общие новости
(1 голосов)

А также четыре участника 1/16 плей-офф Лиги Европы

Первая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 ноября

Заря разгромила на выезде АЕК

“Заря” впервые победила в групповом раунде Лиги Европы 2020/2021, разгромив на выезде греческий “АЕК”. Переломным моментом в игре стало удаление Евгения Шахова на 49-й минуте – украинский хавбек получил вторую желтую за отмашку. Через 13 минут Громов открыл счет, воспользовавшись ошибкой кипера, затем красивый удар получился у Кабаева, а точку в матче поставил Юрченко, реализовав пенальти. 3:0 – "Заря" сохраняет шансы на плей-офф Лиги Европы.

Четыре команды пробились в 1/16 Лиги Европы

Соперник “Зари” по группе G “Лестер” уже гарантировал себе еврокубковую весну, сыграв вничью с “Брагой”. Английская команда набрала 10 очков и стала недосягаемой для “АЕКа” и “Зари”. Также по итогам вчерашних матчей в плей-офф Лиги Европы вышли лондонский “Арсенал”, “Хоффенхайм” и “Рома” Паулу Фонсеки.

Сидорчук получил дисквалификацию от КДК

КДК УАФ определил наказание для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который был удален в матче девятого тура УПЛ с "Шахтером" (0:3). За фол на защитнике "Шахтера" Корниенко хавбек “Динамо” был наказан дисквалификацией на три матча. Сидорчук уже пропустил игру с “Ингульцом”, остались матчи с "Ворсклой" и "Мариуполем".

Президент АФУ будет требовать отставки Павелко в случае провала апелляции

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный раскритиковал действия УАФ и ее председателя Андрея Павелко из-за присуждения сборной Украины технического поражения в матче с Швейцарией. “Если УАФ проигрывает в Лозанее, Павелко должен уйти в отставку вместе со свой командой. Это их недоработка”, – сказал Печорный.

У Десны могут возникнуть проблемы со стадионом

Новый и. о. директора стадиона имени Гагарина Александр Овчаренко установил для “Десны” новые условия аренды арены в Чернигове, информирует программа ТаТоТаке. Раньше клуб платил за матч на стадионе Гагарина 20 000 гривен, а сейчас ставка выросла до 300-500 тысяч гривен за один поединок. Столько же обходятся аренды на одну игру НСК "Олимпийский" и “Арены Львов”. "Десна" категорически отказывается платить эту сумму.

АПЛ возвращает болельщиков на стадион

Английское правительство разрешило клубам со второго декабря частично вернуть болельщиков на стадионы. Клубы будет разделены на три категории, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Первая категория – максимум 4000 зрителей, вторая – 2000, третья – 0. В период со второго по 16 декабря во вторую категорию попали десять клубов АПЛ, остальные могут пока не могут принимать фанов.

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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
27.11.2020 в 10:18
дискваліфікація на три гри для сидорчука -- чисто кротодурість, дріб"язкове вислужування проти вкдк. маючи такі гопкомпанії в в футбольних керівних структурах можна не дивуватись і рішенням уєфа.
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