Успех Зари, бан Сидорчука и требования отставки Павелко. Главные новости за 26 ноября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПервая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября
Реванш луганской "Зари" в поединке Лиги Европы, решение КДК УАФ по поводу дисквалификации капитана киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Критика в адрес команды Павелко, новые условия аренды стадиона в Чернигове и болельщики на трибунах в Английской Премьер-лиге? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защитник Зари стал игроком матча Лиги Европы с АЕК - по версии WhoScored и SofaScore
- Зинченко: Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог таких матчей должен решаться на поле
- АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
- Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...