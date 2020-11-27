Успех Зари, бан Сидорчука и требования отставки Павелко. Главные новости за 26 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Реванш луганской "Зари" в поединке Лиги Европы, решение КДК УАФ по поводу дисквалификации капитана киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Критика в адрес команды Павелко, новые условия аренды стадиона в Чернигове и болельщики на трибунах в Английской Премьер-лиге? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.