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Пощечина от УЕФА, диагноз для Шахтера, АЕК – Заря, прощание с Марадоной. ТаТоТаке №194

Общие новости
(1 голосов)
Пощечина от УЕФА, диагноз для Шахтера, АЕК – Заря, прощание с Марадоной. ТаТоТаке №194
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив нашли 5 причин кризиса в "Шахтере": тренер, игроки, менеджмент, уровень УПЛ и, конечно, коронавирус.

Также в выпуске – плач за Марадоной, радость от "Зари" и издевательства УЕФА и УАФ над украинскими болельщиками.

  • А был ли в "Заре" коронавирус?
  • Скрипник изменил себе
  • Засланный казачок снова помог Украине
  • АЕК хотел забросать "Зарю" шапками
  • Скрипник дорвал греков классикой
  • Шансы "Зари" все равно ничтожны
  • Этот "Шахтер" доживает свой век
  • С Каштру все ок?
  • Делай мем – получи борщ!
  • 5 причин, почему "Шахтер" на дне
  • Марадона. Душевный спич Спиваковского
  • Кто виноват в позоре в Люцерне: УЕФА или УАФ?
  • Результаты ШТТ
  • Новое задание: от нашего зрителя
  • Ставка от Сенькива

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Марадона Луиш Каштру
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
27.11.2020 в 11:45
Тоже что и в Швейцарии вчера было в Запорожье! Только тут ЛЧ гандбола. И ЕГФ повела себя как и подобает цивилизованной федерации!
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