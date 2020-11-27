Пощечина от УЕФА, диагноз для Шахтера, АЕК – Заря, прощание с Марадоной. ТаТоТаке №194
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив нашли 5 причин кризиса в "Шахтере": тренер, игроки, менеджмент, уровень УПЛ и, конечно, коронавирус.
Также в выпуске – плач за Марадоной, радость от "Зари" и издевательства УЕФА и УАФ над украинскими болельщиками.
- А был ли в "Заре" коронавирус?
- Скрипник изменил себе
- Засланный казачок снова помог Украине
- АЕК хотел забросать "Зарю" шапками
- Скрипник дорвал греков классикой
- Шансы "Зари" все равно ничтожны
- Этот "Шахтер" доживает свой век
- С Каштру все ок?
- Делай мем – получи борщ!
- 5 причин, почему "Шахтер" на дне
- Марадона. Душевный спич Спиваковского
- Кто виноват в позоре в Люцерне: УЕФА или УАФ?
- Результаты ШТТ
- Новое задание: от нашего зрителя
- Ставка от Сенькива
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Источник:ТаТоТаке
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