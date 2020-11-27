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Круторогов: Считаю, что я комментирую объективно

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(1 голосов)

Интересное интервью из комментаторской кабины

Круторогов: Считаю, что я комментирую объективно
Новина українською

Комментатор ТК "Футбол" Кирилл Круторогов рассказал о своей работе и болельщицких пристрастиях.

— Одни говорят, что ты топ комментатор, а другие — что ангажирован под "Шахтер" и наигрываешь эмоции. Как ты к этому относишься?

— Спокойно. Если человек высказывает критику или если напишет лично, у меня максимальное уважение к этому человеку. Если кто-то просто хочет постебаться, это другое. Человек смеется и самоутверждается за твой счет. Ты сделал работу, я сделал работу, он самоутверждается за твой счет. Мы не знаем, кто он и что он? Студент или он работает в аптеке? Хорошо он учится или выполняет работу провизора в аптеке? Мы его не будем критиковать за это? Каждый должен отвечать за себя. В любой профессии нужно иметь чистую совесть перед своими родителями, семьей и богом, если веришь.

Я очень уважаю критику, не люблю дешевые лесть и грязь не воспринимаю.

— Комментаторы могут иметь любимую команду к которой будет особое отношение? Дмитрий Джулай никогда не скрывал, что болеет за "Динамо", но при этом всегда объективно говорил и комментировал о клубе. У тебя есть такое?

— Считаю, что я комментирую объективно. Опять же, с людьми, которые меня могут обвинить в необъективности, готов с уважением сесть и разобрать эти моменты.

Мне не мешает ничего быть объективным. Мне нравится, когда болельщики "Барселоны" говорят, что я болею за "Реал", а фаны "Реала" говорят- что я за "Барсу". Это круто! Это пример того, что мне это не мешает.

— Давай откровенно, ты болеешь за "Шахтер"?

— Я болею за все украинские команды на европейской арене, я болел за "Ворсклу", болел за "Металлист". Я комментировал "Шахтер", "Днепр" комментировал. За те почти 2000 матчей, что я откомментировал, точно атрофировались эмоции, когда комментирую чемпионат любой страны. Будь то испанское эль-класико, или украинское классическое. Я знаю, что победа одной из команд в этом матче ничего не решит, скорее всего. Я не комментировал чемпионские матчи, комментировал финал Кубка "Динамо" — "Шахтер". Последний Суперкубок Украины я также комментировал, "Динамо" победило. Пусть, кто-то скажет, что я не эмоционально отреагировал на голы "Динамо". Или, что я не эмоционально реагировал на поднятие киевлянами Суперкубке. Это точно неправда. Просто это желание докопаться — это желание человека субъективно к чему прийти.

Почему не хочу прямо говорить, болею я за кого-то или за кого-то? Потому что я сейчас об этом скажу, это увидят и точно будут видеть субъективность во всем. Они ее видят там, где ее нет. Это особенность человека — увидеть измену, где ее нет. Я комментировал все украинские команды на европейской арене и молодежную сборную одинаково эмоционально и искренне. Я считаю, что в матчах "Динамо" — "Шахтер", которых я прокомментировал немало, был искренним и толерантным. Допускаю, что могли быть ошибки по поводу какого-то эпизода, где я высказывался против "Шахтера", так и против "Динамо". Это могла быть моя ошибка, ошибка арбитра, или вообще не ошибка, но люди могли подумать иначе.

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В статье: ТК Футбол Кирилл Круторогов
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
27.11.2020 в 23:00
Отвечаю исключительно на заголовок, читать всё нет желания и времени. Круторогов нормальный комментатор. Только топит за Шахтер. А так - все заипца. Но за Шахтеррр!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 22:38
Так який Соловйов теж вважає що тільки він зразок об'єктивності й журналізму.
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